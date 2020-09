Jubileumconcerten DI-RECT een jaar opgeschoven

DI-RECT bestaat twintig jaar en dat wordt groots gevierd. Hoogtepunt zouden de twee concerten in Ahoy worden. Zanger Marcel Veenendaal: 'Ahoy is de zaal in Nederland waar we het meest hebben gespeeld, deze zaal voelt echt als thuis.' Maar de eerdere optredens waren altijd onderdeel van een groots evenement. Nu zou DI-RECT echt alleen in de poptempel staan met de grootste shows in hun carrière, zoals ze het zelf noemen.

'Het twintigjarig jubileum is voor ons de perfecte aanleiding om een lang gekoesterde droom in vervulling te laten gaan met eigen concerten in Ahoy', zei Veenendaal hierover. De show die gepland stond zou een energiek, muzikaal en visueel spektakel worden. Dat gaat nu dus, in ieder geval voorlopig, niet door.

Jammer

De band laat weten het erg jammer te vinden dat ze deze beslissing heeft moeten nemen. 'We hebben er erg naar uitgekeken, maar het is helaas niet anders', schrijven de muzikanten op hun website. Reden zijn dus de coronamaatregelen waardoor het niet mogelijk is grote evenementen zoals de concerten in Ahoy door te laten gaan. De kaarten voor dit jaar zijn ook volgend jaar nog geldig, laat het management weten.

