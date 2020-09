Heropening Theater Castellum in Alphen uitgesteld, brandveiligheid niet op orde

De heropening van theater Castellum in Alphen aan den Rijn is voor onbepaalde tijd uitgesteld, omdat de brandveiligheid niet op orde is. De brandcompartimentering voldoet niet overal aan de veiligheidsnormen. Dit kwam vorige week aan het licht tijdens verbouwingswerkzaamheden.

De verbouwing van Castellum verliep tot nu toe nog volgens planning, de heropening zou 15 oktober plaatsvinden. 'Het is nog onduidelijk welke werkzaamheden er precies bij gaan komen en welke kosten dit met zich meebrengt. Dat zijn we nu aan het onderzoeken', vertelt wethouder Erik van Zuylen aan mediapartner Studio Alphen. 'Daar hoop ik later deze maand duidelijkheid over te hebben.'

Vervolgens moet de wethouder het hele plan door de gemeenteraad heen loodsen. Van Zuylen is daarnaast van plan te laten onderzoeken waarom dit probleem niet eerder aan het licht kwam.

Brandcompartimentering is het onderverdelen van een gebouw in verschillende delen, die van elkaar zijn gescheiden door brandwerende wanden en plafonds. Als er brand uitbreekt, moet dit ervoor zorgen dat rook en vuur worden tegengehouden, zodat mensen veilig kunnen vluchten.

'Flinke domper'

Het moment waarop de problemen aan het licht kwamen, is erg zuur voor het theater omdat het personeel de afgelopen 'coronamaanden' hard werkte aan een nieuw programma voor dit najaar. Kaarten voor voorstellingen tot en met eind december waren al in de verkoop gegaan. 'Die gaan we er nu weer allemaal uit halen', zegt directeur Sandra Bruinsma van theater Castellum. Mensen die al kaarten hadden gekocht, worden door het theater op de hoogte gesteld van de situatie. 'Een flinke domper voor alle betrokkenen, want we hadden er zoveel zin in om weer te beginnen.'

De inkomstenderving die het theater de aankomende tijd zal lijden, komt onvermijdelijk voor rekening van de gemeente. 'Hoeveel dat is, weet ik op dit moment ook nog niet', vertelt wethouder Van Zuylen. 'Dit is afhankelijk van de werkzaamheden die gedaan moeten worden en hoelang dit gaat duren.'

