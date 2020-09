Discotheken en clubs blijven dicht: 'We weten nu niet waar we naartoe moeten leven'

Nee, vrolijk wordt hij er niet van. Maar bij de pakken neerzitten helpt hem ook niet verder. Bart Kamper van Bar Amsterdam voelde op zijn klompen aan dat het kabinet met een verschuiving van de aanvankelijke streefdatum van 1 september zou komen. 'Maar er is vervolgens geen nieuwe datum genoemd en dat maakt het uitzichtloos. We weten nu niet waar we naartoe moeten leven', aldus Kamper. 'Persoonlijk had ik gehoopt op 1 december, een gezellige maand en omzettechnisch ook altijd een goede maand. Nu teken ik voor 1 januari. Hoe lang we het nog volhouden? Vooralsnog kunnen we even vooruit, maar dat moet geen half jaar meer duren.'

Kamper en zijn team proberen met alternatieven het hoofd boven water te houden. 'Zoals een ontheffing voor een ander horecatype, van nachthoreca naar een andere vorm, alleen dan moeten je bezoekers kunnen zitten en moet je bijvoorbeeld een aparte in- en uitgang hebben. We hebben een capaciteit van 600 man, maar dan worden het er 60. En die verdiensten moet je dan nog verrekenen met eventuele steun uit het pakket noodmaatregelen.' Hij vervolgt: 'We houden de moed erin. We hebben onze rookruimte omgebouwd tot café, alles opnieuw geverfd, we zijn coronaproof, ook qua ventilatie, met een luchtverversingssysteem. Alles om het beter en veiliger te maken.'

Winterbuffer

Vincent Marshall, eigenaar van Club Westwood in Den Haag, sluit zich hierbij aan. Ook voor hem kwam het niet als een verrassing dat premier Mark Rutte 1 september als te vroeg beschouwt voor opening van disco's en clubs. 'Maar het is niet leuk natuurlijk. We proberen intussen creatief te zijn en alternatieven te bedenken om onze doelgroep te kunnen blijven bedienen. We hebben van de zomer op de parkeerplaats een terras kunnen neerzetten en met die inkomsten onze buffer voor de winter kunnen aanvullen. Die buffer was eigenlijk bedoeld voor de verbouwing, maar dat gaat nu niet door.'

Marshall denkt erover de dansvloer van de club in te richten met tafels en zitplaatsen. 'En een kok inhuren, zodat we iets anders voor onze gasten kunnen doen, om de schwung erin te houden. Maar het is vervelend dat je geen vooruitzicht hebt.' De clubeigenaar heeft zich nu ingesteld op volgend voorjaar. 'Alles wat eerder kan, is meegenomen. We blijven positief en storten ons vol frisse moed op alternatieven.'

Kleinschaliger

Het Paard is wel open. Poppodia en concertzalen vallen buiten de coronaregels voor discotheken en clubs, maar ideaal zijn de omstandigheden ook hier nog niet. 'Verre van, maar wij kunnen dankzij steun van de overheid wel alweer een aantal evenementen organiseren', zegt Bas de Wit van het Haagse poppodium. 'Wij mogen sinds augustus weer gewoon publiek ontvangen, meer dan die eerdere limiet van 100, mits de 1,5 meter in acht wordt genomen. Op die basis kunnen er zo'n 120 tot 130 personen in de zaal.'

PAARD heropent | Foto: Joeri Gordijn

Die steun van de overheid is niet eindeloos, realiseert De Wit zich. 'Geen idee wat de effecten zijn als dat wegvalt. Maar we kunnen voorlopig blijven draaien en mensen aan het werk houden. Waar we wel tegenaan lopen is dat we geen internationale artiesten kunnen boeken. Ik verwacht dat dit ook na corona nog wel een tijdje gaat duren, voor iedereen weer aan het touren is. We richten ons nu op nationaal en kleinschaliger. Ook kijken we naar alternatieven, zoals theater, film en samenwerkingsverbanden, of events buiten de deur.'

