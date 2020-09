'Meerdere mensen betrokken bij dodelijke steekpartij Delft'

De politie doet onderzoek in de De Colignystraat in Delft | Foto: John van der Tol

Er zijn vermoedelijk meerdere mensen betrokken bij de dodelijke steekpartij in een woning aan de De Colignystraat in Delft. Dat meldt de politie. Bij het steekincident kwam dinsdagmiddag een 36-jarige man om het leven. De 60-jarige bewoner van het huis is aangehouden. Zijn betrokkenheid bij het overlijden van de man wordt onderzocht.

Even voor 14.30 uur dinsdagmiddag werden twee ambulances opgeroepen voor de De Colignystraat. Buurtbewoners zagen ze leeg weer vertrekken. In het huis werd het overleden slachtoffer gevonden. De straat werd afgesloten en de politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan. Inmiddels is een Team Grootschalige Opsporing opgezet om te onderzoeken wat er precies is gebeurd.

Buurtbewoners vertelden woensdag al dat er een man was meegenomen door de politie. Hij had een handdoek over zijn hoofd. De politie bevestigt nu dat het om de 60-jarige bewoner van het huis gaat. Het onderzoek naar zijn betrokkenheid loopt. Er is buurtonderzoek gedaan, getuigen worden gehoord en er worden camerabeelden bekeken.

Opvallende personen of voertuigen

Uit het onderzoek blijkt dat er vermoedelijk meerdere mensen betrokken waren bij het incident. Daarom is de politie op zoek naar getuigen die opvallende personen of voertuigen in de De Colingystraat hebben gezien. Dat kan dinsdagmiddag zijn geweest, maar ook in de dagen daarvoor. Ook zoekt de politie specifieke informatie over de woning waar het steekincident plaatsvond en over de aangehouden bewoner van het pand.

Buurtbewoners vertelden dinsdag al aan Omroep West dat er iets is opgevallen in de straat. Een vrouw die rond 14.15 uur haar kinderen uit school haalde, viel het op dat twee jongens in een zwarte auto met hoge snelheid de straat in kwamen rijden en parkeerden. Andere getuigen hebben hen ook gezien. Het zouden stevige jongens zijn, rond de 25 jaar oud.

Rennen en instappen

Zo'n tien minuten later zagen mensen de mannen weer vertrekken. Eén getuige zag de twee voorbij rennen, een ander zag ze in de zwarte auto stappen en wegrijden. Volgens hem was het een Audi. 'Maar ik weet het niet 100 procent zeker, het ging allemaal zo snel', zegt hij.

Omwonenden hebben veel vragen. Niemand weet wat er precies in het huis gebeurd is. Voor sommigen 'komt het allemaal wel heel dichtbij', zeggen ze. Het is niet het eerste incident in de straat. Twee weken geleden werd in hetzelfde portiek nog een hennepplantage ontdekt. In 2019 werd er iemand neergestoken. Anderen herinneren zich de schietpartij twee jaar geleden, een straat verderop, op de Amalia van Solmslaan.