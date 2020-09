Tien jaar Oh Oh Cherso: 'Een vrijgevochten groep unieke persoonlijkheden'

Matsoe Matsoe, Jokertje, Kabouter, Little Princess, Sniper, Sterretje en natuurlijk Barbie. Exact tien jaar geleden stormde dit ‘schorriemorrie’ de Nederlandse huiskamers binnen via de reallifesoap Oh Oh Cherso, gebaseerd op de Amerikaanse MTV-kijkcijferhit Jersey Shore. Jong en oud vergaapten zich wekelijks aan de escapades van de Haagse feestbeesten in het broeierige Chersonissos op het Griekse eiland Kreta. Hoe gaat het nu met ze?

Feesten, seks, eten, drinken, slapen. Niet noodzakelijkerwijs in die volgorde, maar het was wel de corebusiness van de groep en het waren de basisingrediënten waar de RTL 5-serie op dreef. Volgens Jake Hampel, voormalig manager van Samantha de Jong (Barbie), vormden de uiteenlopende persoonlijkheden het succes van de reallifesoap.

Familiegevoel

'Het waren allemaal ‘characters’, voor ieder wat wils dus voor iedereen herkenbaar', zegt Hampel. 'Ze waren via een casting bij elkaar gezet. De een werkte in een boetiek, de ander zat nog op school of kwam net van school, het was een vrijgevochten groep unieke persoonlijkheden en al snel heerste het familiegevoel.'

De serie, geproduceerd door het Eyeworks van Reinout Oerlemans, was in Nederland nieuw in zijn soort. 'De populariteit was ongekend. Meet & greets, optredens, de groep stond eens op een kermis voor 4000 man. De media doken er ook massaal bovenop. Het heeft ze in die periode commercieel dan ook geen windeieren gelegd.' Nu, tien jaar later, ziet het leven van de Oh Oh Cherso-hoofdrolspelers er heel anders uit.

Kabouter

Bibi Breijman (29) zagen we schitteren in twee seizoen van de succesformule: Oh Oh Cherso en de wintervariant Oh Oh Tirol. Na wat te hebben voortgeborduurd op de populariteit van 'Cherso', met hier en daar een singletje en deelname aan een paar spelprogramma’s, gooide de geboren Zoetermeerse het in 2015 over een andere boeg: ze startte haar eigen YouTubekanaal. Bibi wist succes te boeken als vlogger over beauty, mode en haar eigen leven.

In 2017 deed ze mee aan het RTL 4-programma It Takes Two, waarin zanger Waylon haar teamleider was. Bibi won de zangshow, wat haar een gastoptreden opleverde tijdens de concertreeks van Waylon later in Ahoy. Daar sloeg de vonk definitief over. Sindsdien vormen de twee een onafscheidelijk stel. Ze kregen in 2018 samen een dochter: Teddy.

Jokertje

Jokertje (30), echte naam Robert Minderhoud, gaf al snel na de serie aan liever niet meer te worden gelinkt aan zijn escapades op het Griekse eiland. De Hagenaar had zijn wilde haren al snel van zich afgeschud en zich op zijn studie gericht. Nou vooruit, nog één keer liet hij zich volgen door camera's voor een eigen realityserie: Jokertjes Jawoord. Hij trouwde voor het oog van de natie met zijn grote liefde Shana. Vervolgens was media-aandacht wat hem betreft een gepasseerd station. De twee zijn sinds vorig jaar de trotse ouders van zoontje James.

Sterretje

Tony Wyczynski (35), beter bekend als Sterretje, boekte na Oh Oh Cherso succes als dj Tony Star. Ook dook hij op in een nieuwe reallifesoap, maar dan over hem persoonlijk. Net als Jokertje ging Tony op zoek naar de ware liefde in het programma In Love With Sterretje. Hij hield er inderdaad een vriendin aan over, Mandy. Maar helaas hield die liefde niet lang stand. Sterretje was eveneens te zien in de liefdessoap van zijn Cherso-maatje Matsoe Matsoe. Later gaf Tony zich letterlijk bloot in het RTL 5-programma Adam Zkt. Eva VIPS, waarin vrijgezellen in adamskostuum op zoek gaan naar een partner. 'Scuba' Tony is tegenwoordig duikinstructeur.

Matsoe Matsoe

Joey Spaan (29), geboren in Zoetermeer, deed mee aan Oh Oh Cherso en Oh Oh Tirol. Ook hij kreeg nadien een eigen reallifesoap op RTL 5: Everybody Loves Joey, waarin hij op zoek ging naar een 'potje op zijn deksel'. Joey kreeg hulp van zijn vrienden Tony (Sterretje) en rapper Ricardo. Ook zijn moeder en zus stonden hem bij in zijn zoektocht naar een meisje.

Winnares Laura bleek uiteindelijk geen blijvertje. Inmiddels is Joey zielsgelukkig met zijn vrouw Elke en hebben ze samen een zoon: Jaxx Mason. Spruit nummer twee is onderweg, zo maakte hij dinsdag bekend op Instagram. De voormalige realityster werkt tegenwoordig als tuinman in het bedrijf van zijn vader. Daarnaast heeft een eigen kledinglijn.

Elize Kruuk

Zij had als enige van de groep geen bijnaam. Elize (28) is net als haar voormalige Cherso-mattie Bibi Breijman na de serie aan het vloggen geslagen. Ze deelt haar dagelijkse beslommeringen met haar volgers op Instagram en haar YouTubekanaal. De Haagse is inmiddels getrouwd met haar grote liefde Bats en in 2018 beviel ze van zoontje Dirk Sebastiaan.

Sniper en Little Princess

Vincent van der Lans (Sniper) en Roos van Gelder (Little Princess) waren in de serie tien jaar geleden al een stel en zijn nog altijd samen. Ze verdwenen al snel uit de publiciteit. Die schijnwerpers hoefden van hen niet zo, lieten ze in 2017 optekenen door Den Haag FM. De twee trouwden in 2018 en hebben intussen twee zoons: Jesse Finn en Seph Kaij.

Barbie

Als iemand zich sinds Oh Oh Cherso in het collectieve geheugen van tv-minnend Nederland heeft genesteld is het wel Samantha de Jong(31), alias Barbie. De serie bleek voor de Scheveningse een springplank naar nog meer reallife-succes. Wat volgde was een arsenaal aan haar alledaagse sores, vastgelegd op camera. Waaronder: Barbie's Bruiloft (waarin we haar zagen trouwen met haar inmiddels ex-man Michael van der Plas), Barbie's Baby, Samantha en Michael doe effe paranormaal!, Samantha en Michael: enkeltje Torremolinos en als laatste Samantha en Michael scheiden ermee uit. Maar toen was de koek ook echt op. Want dat succes een keerzijde heeft, ervaart ook Samantha.

Na jaren leven onder een vergrootglas, werd het de Haagse in 2018 te veel. Ze belandde in het ziekenhuis na een overdosis drugs en een poging tot zelfdoding. Begin dit jaar raakte ze betrokken bij een ernstig auto-ongeluk. Tijdens onderzoek in het ziekenhuis naar haar verwondingen ontdekten de artsen vervolgens dat ze in verwachting is van haar derde kindje. Samantha heeft al twee kinderen met haar ex Michael: Angelina en Milano. Vandaag de dag gaat het beter met de blondine en laat ze op haar social media-kanalen zien dat ze met haar nieuwe liefde weer geniet van het leven.

Voormalig manager Hampel, die in totaal dertien programma's met haar maakte, hoopt dat laatste van ganser harte. Hij spreekt haar niet meer sinds hij zijn managementactiviteiten voor de Haagse in 2018 heeft stopgezet. 'Het sterrendom in combinatie met neerslachtigheid is geen goede. We kunnen alleen maar hopen dat het goed gaat met haar en blijft gaan. Ze moet gewoon haar eigen plan trekken, dat is het beste.'

