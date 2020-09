Stortvloed aan coronamoties om Haagse economie te redden

Van de uitbreiding van de terrastijden en het steunen van de congresmarkt, tot een crisisaanpak om de jeugdwerkloosheid aan te pakken en het omscholen van werklozen. De gemeenteraad van Den Haag doet verwoede pogingen om de gevolgen van de coronacrisis in de stad te verzachten. Tientallen coronamoties diende de raad de afgelopen maanden in om het stadsbestuur ertoe te bewegen de lokale economie te redden en mensen aan het werk te helpen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep West.

Alle ogen zijn sinds het begin van de coronacrisis gericht op de landelijke overheid en de veiligheidsregio's. De veiligheidsregio's krijgen zelfs een nog grotere rol bij de bestrijding van het virus, zo maakte het kabinet deze week bekend. Elke week zal per regio worden bepaald hoe groot het besmettingsrisico is en welke maatregelen genomen moeten worden. Het Haagse stadsbestuur probeert ondertussen op lokaal niveau de zwaar getroffen economie van de stad overeind te houden.

Het reddingsplan bestaat in de eerste plaats uit het uittrekken van extra geld. Het college van burgemeester en wethouders heeft een financiële buffer van 81 miljoen euro gereserveerd om de eerste effecten van de crisis op te vangen. Hiervan komt 46 miljoen van de gemeente en de rest is geld van het Rijk dat de stad heeft gekregen om de gevolgen van de coronacrisis te betalen. Het gaat daarbij vooral om extra uitgaven vanwege de toename van het aantal werklozen en het steunen van zelfstandige ondernemers. Tegelijkertijd lopen de inkomsten van de gemeente terug doordat er minder parkeer- en toeristenbelasting binnen komt.

Aangenomen moties

Om het coronabeleid van het college te beïnvloeden heeft de gemeenteraad in de maanden mei, juni en juli 2020 tijdens vier raadsvergaderingen in totaal 51 moties ingediend die betrekking hebben op de gevolgen van de coronacrisis. Dat blijkt de inventarisatie van Omroep West. Hiervan zijn er 24 aangenomen en 24 verworpen. Drie moties zijn aangehouden en daar wordt mogelijk op een later moment over gestemd.

Een motie is een middel van een raadslid om invloed uit te oefenen op het beleid van het college van burgemeester en wethouders. In de motie staat een wens, verzoek of opdracht voor het college beschreven. Tijdens raadsvergaderingen worden moties in stemming gebracht. Als er een meerderheid is, voert het college de motie in de regel uit. Maar het college is niet verplicht om de motie uit te voeren.

Vrijwel alle aangenomen moties roepen het college op om werklozen te helpen of om de Haagse economie te stimuleren. Zo heeft Hart voor Den Haag/Groep de Mos de handen op elkaar gekregen voor een motie die het college vraagt om de Haagse congresmarkt 'een steun in de rug te geven'. De VVD kreeg een meerderheid voor het aanscherpen van een marketingcampagne om meer toeristen te trekken en de raad steunde een SP-motie waarin staat dat het college Haagse ondernemers actief moet betrekken bij aanbestedingen.

Werklozen

Ook nam de raad moties aan die werklozen en mensen met een laag inkomen proberen te helpen. Zoals een PvdA-motie waarin staat dat werklozen geholpen moeten worden aan een baan in 'kansrijke sectoren'. Een GroenLinks-motie voor een 'crisisaanpak jeugdwerkloosheid' redde het ook. Bovendien nam de raad een motie van de ChristenUnie/SGP aan, waarin staat dat het college de verhoging van gemeentelijke schulden een jaar moet stopzetten om schuldenaren een 'adempauze' te gunnen.

Daarnaast waren er moties die zich niet direct op de lokale economie richten. Nida kreeg voldoende steun voor een oproep om initiatieven van Haagse vrijwilligers die anderen helpen in de coronacrisis 'gepast in het zonnetje te zetten'. Ook nam de raad een GroenLinks-motie aan waarin staat dat er meer democratische controle nodig is bij de uitvoering van de noodverordening. En de raad spoort het college in verschillende moties aan, om bij het Rijk langs te gaan voor meer geld.

Meeste coronamoties

Hart voor Den Haag/Groep de Mos diende de meeste coronamoties in, tien in totaal. Daarvan kregen er drie voldoende steun. Daarna volgt de Haagse Stadspartij die met negen moties op de proppen kwam. Eén daarvan werd aangenomen. De Islam Democraten belandt met vijf moties op de derde positie. Hiervan heeft de raad er één aangenomen. Het CDA, de Partij van de Eenheid en de Partij voor de Toekomst (voorheen 50PLUS) hebben geen coronamoties ingediend.