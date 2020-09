Bedreigingen na verkeersruzie; Zoetermeers gezin vlucht huis uit

'De politie en de gemeente hebben direct na de eerste melding van het gezin fors ingegrepen en nemen deze zaak zeer serieus', reageert burgemeester Jan Pieter Lokker. 'Er is intensief contact met het gezin en we hebben het gezin aan alle kanten geholpen. De politie heeft flink ingezet op de aangifte van het gezin door onderzoek, opsporing en toezicht.'

Volgens de gemeente is de politie nog bezig met het onderzoek, maar dat heeft nog niet geleid tot aanhoudingen. 'Wel blijft het de aandacht houden van de wijkagent en is er de afgelopen tijd extra rijdend toezicht uitgevoerd door de politie.' De gemeente en de politie hebben nauw contact met het gezin om de situatie in de gaten te houden.

Meer actie

Hilbrand Nawijn van de partij Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) vindt dat er te weinig gebeurt. Hij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. 'Het gezin is dan wel ondergebracht op een bungalowpark, maar de gemeente moet meer doen voor deze mensen', zegt hij. Nawijn vindt dat de burgemeester onder meer moet zorgen voor een ander huis in Zoetermeer voor het gezin met twee kinderen. 'Want die mensen durven niet meer terug.'

Ook is de fractievoorzitter van LHN van mening dat de politie een tandje bij moet zetten. 'Die doet veel te weinig. De politie moet actiever worden. De namen van de jongeren zijn bekend, ook bij de politie. Dus ik vind dat ze meer moeten doen aan de opsporing.' Volgens Nawijn zijn er al vier keer stenen door de ruiten van het gezin gegooid. Hij zegt veel contact met ze te hebben.

'Traject loopt nog'

De woordvoerder van de burgemeester kan niet reageren op het voorstel van Nawijn over het aanbieden van andere woonruimte in Zoetermeer. 'Het hele traject loopt nog', zegt ze. 'We hebben in ieder geval intensief contact met deze mensen.'