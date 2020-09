SRV-wagen omgebouwd tot rijdend 3 oktober-servicepunt

De Leidse 3 October Vereeniging heeft dit jaar in aanloop naar Leidens Ontzet geen servicepunt in de Stadsgehoorzaal. Ook is er geen feestelijke intocht van de geuzen tijdens de traditionele inschrijving voor haring, wittebrood en hutspot. Om dat op te vangen rijdt de komende weken de ‘Rijdende Geus’ rond. Dat is een omgebouwde SRV-wagen waar mensen terecht kunnen voor 3 oktoberartikelen, vragen, informatie en ook om bijvoorbeeld lid te worden.

De afgelopen weken zijn vrijwilligers druk bezig geweest in een bedrijfshal om de wagen om te bouwen. Dat was de tijdelijk stalling van de oude rijdende winkel die de 3 October Vereeniging via Marktplaats op de kop tikte in Amersfoort. De bus is omgebouwd tot mobiel servicepunt en woensdag werd de rood-witte wagen gepresenteerd tijdens een bescheiden samenkomst op de Garenmarkt.

De wagen werd gedoopt door 3 October Vereeniging-voorzitter Rik Kamps. Dat had wel wat haken en ogen. 'Ik heb een klein ongelukje gehad met de champagne. Maar ik gooi hem er toch maar tegenaan', zei hij over de fles die hij even daarvoor in stukken liet vallen. 'Ik doop u, de Rijdende Geus, en wens u een behouden rondreis.'

'Onzetsteden'

Kamps herhaalde woensdag nog maar eens dat Leidens Ontzet 'linksom of rechtsom' gevierd zal worden, ondanks alle beperkingen. 'Er zijn 'ontzetsteden' die hebben besloten om niks te doen, maar dat zal ons niet gebeuren!'

De Rijdende Geus gaat vanaf donderdag de wijken in. De omgebouwde SRV-wagen staat dan vanaf 10.30 uur op het Granaatplein. De laatste dag is woensdag 30 september. De omgebouwde SRV-wagen staat dan op het Bevrijdingsplein.

