Revalidatiecentrum Basalt na 110 coronapatiënten: 'Iedere week weer bijsturen'

Een van de eerste coronapatiënten in onze regio was meneer Lie uit Den Haag. 'Ik belandde in het ziekenhuis en heb vijf weken op de intensive care gelegen. Ik weet zelf niets van die periode. Alleen dromen, hele nare dromen.' Als Lie uit het ziekenhuis mag, gaat hij revalideren bij Basalt.

Hij kon niet veel. 'Ik moest helemaal opnieuw leren lopen, stapje voor stapje.' Er volgde een intensieve revalidatieperiode met niet alleen een revalidatiearts, maar ook een longarts, fysiotherapeuten, psychologen en diëtisten. Deze multidisciplinaire aanpak is kenmerkend voor de methode die Basalt toepast voor de revalidatie van coronapatiënten.

Iedere week bijstellen

Basalt heeft het afgelopen half jaar veel kennis opgedaan, zegt Pieters. 'Het was voor ons allemaal een nieuw virus, dus we moesten iedere week wel dingen bijstellen.' Waar Basalt volgens haar goed aan heeft gedaan is al zo vroeg mogelijk met de revalidatie beginnen, ook als mensen nog ziek zijn.

In juni opende het revalidatiecentrum ook een polikliniek voor ex-coronapatiënten. 'Het is een logisch vervolg op de klinische behandeling van coronapatiënten. Als mensen naar huis mogen, kunnen ze nog een paar keer per week hier terugkomen voor begeleiding. Ook mensen die hier nooit opgenomen zijn geweest, zijn welkom.'

'Alles doet het weer'

Meneer Lie zit inmiddels in die poliklinische behandeling. 'Het gaat goed met me. Alles doet het weer. Nu alleen nog de spieren trainen.' En dat doet hij dan ook braaf twee keer per week bij Basalt, samen met zes andere ex-coronapatiënten.

