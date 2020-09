Natasja kreeg corona, lag in coma en revalideert vijf maanden later nog steeds

De 48-jarige Natasja was in maart met haar zusje Lisenka op wintersport in Oostenrijk. Toen ze weer in Nederland waren, begon Natasja zich steeds beroerder te voelen. Het zuurstofgehalte in haar longen bleek onder een schrikbarende grens te zijn gezakt. Met spoed belandde ze in het ziekenhuis.

Uit tests bleek dat Natasja besmet was met het coronavirus. Op de intensive care van het Reinier de Graaf ziekenhuis werd ze twee weken in kunstmatige coma gehouden.

Revalidatie

Natasja is sinds half mei weer thuis maar kampt nog steeds met klachten. Hierdoor is zij nog niet in staat om naar haar werk te gaan. 'Je energie is heel laag en je bent heel snel moe', zegt ze. 'Ik heb nu twee keer in de week fysiotherapie en ik heb logopedie voor mijn longen, want ik zit nu nog op 70 procent van mijn longinhoud.'

Natasja Boon wil mensen met haar verhaal andere mensen waarschuwen. 'Kijk alsjeblieft uit en houd die afstand. Ik vind het ook lastig, maar ik weet wel dat ik nog steeds aan het revalideren ben. Ik ben er voorlopig nog niet.'