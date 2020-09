Burenruzie loopt uit de hand: 'Ik schiet je dood, ik ben de baas van de buurt'

'Ik was muziek aan het luisteren in de tuin, rond middernacht. Het was een hele kleine box', vertelt Salman aan de politierechter. 'Opeens deed de bovenbuurman het raam open en begon te schelden. Ik heb de muziek uitgedaan.' De officier van justitie denkt dat het anders is gegaan en verdenkt de 28-jarige Hagenaar van bedreiging. 'U riep: ik schiet je dood, ik ben de baas van de buurt.'

Salman vertelt op rustige toon zijn versie van de ruzie: 'Ik heb alleen gezegd: ik studeer voor muziek, ik moet dit even horen. Zo hard was het niet.' De man is niet groot, wel zwaar. En door de dikke winterjas die hij aanhoudt, lijkt hij nog breder en dikker. Hij is met zijn moeder – die sprekend op hem lijkt- naar de rechtbank gekomen. Ze zit twee meter achter hem en staart naar zijn rug.

'Dus de buurman begon met schelden?', vraagt de politierechter. 'Ja, kankerlijer, mafkees, dat soort dingen. En dat ik de muziek moest uitdoen.' 'En u zei niks?' Salman denkt even na: 'Ik zei alleen: ik ben bezig met mijn werk. Je moet weten dat je boven een producer bent komen wonen.'

Getuigenverklaringen

'Dat kon die man toch niet weten', zegt de rechter. Salman is opnieuw even stil. 'Dat klopt ja.' De rechter leest getuigenverklaringen van buren voor: 'Ik hoorde harde muziek van nummer 28. Ik hoorde de buurman schreeuwen. Niet de vader, maar één van de broers. Hij riep: heel Segbroek is van mij, dat had je moeten bedenken toen je hier ging wonen!'

De politierechter wil weten of Salman een wapen heeft. 'Nee', zegt hij stellig. 'De bovenbuurman en ook andere buren hebben herhaaldelijk gehoord dat u dreigde met een pistool.' Maar de 28-jarige verdachte blijft erbij; dat heeft hij niet gezegd. 'U zei producer, misschien hoorden ze pistool?', probeert de rechter nog een keer. Salman schudt zijn hoofd.

'Niet de baas van de buurt'

De officier van justitie vindt dat de getuigenverklaringen van de buren bewijzen dat Salman schuldig is aan bedreiging. 'U bent niet de baas van de buurt, u heeft zich te gedragen. Als ik kijk naar uw strafblad, dan kom ik meer bedreigingen tegen. Er is blijkbaar een ingreep nodig. Ik eis een werkstraf van 40 uur, waarvan de helft voorwaardelijk, zodat dat u weerhoudt van een nieuwe confrontatie.'

'U heeft een contactverbod gekregen met de buurman, hoe gaat dat?', vraagt de politierechter. 'Ik woon niet meer bij mijn ouders. Ook al is dat moeilijk, het is voor de rust beter.' Salman vertelt dat hij epilepsie heeft, bij een maatschappelijk werker loopt en dat zijn moeder hem helpt met koken en boodschappen. 'Heeft u in uw eigen huis geen gedonder met de buren als u muziek draait?' 'Ik heb het daar geïsoleerd, met sponsen tegen de muur.'

Ruziezoeker

De advocaat van Salman haalt een getuigenverklaring van de vader van het gezin tevoorschijn. 'Die heb ik vanochtend binnengekregen.' Hij leest voor: 'De bovenbuurman begon met schelden, het is een ruziezoeker in de buurt. Hij scheldt regelmatig op alles en iedereen.' De rechter is niet overtuigd: 'De andere buren zijn onafhankelijke getuigen en die hebben gehoord dat u een pistool ging pakken.'

'Ik ga u een straf opleggen en ik houd rekening met uw situatie', concludeert de rechter. 'U komt onder toezicht van de reclassering en ik leg u een taakstraf op zoals geëist. De tijd is voorbij dat het vrijblijvend is bij u. Uw behandeling moet verplicht worden. Ik wens u veel succes. U mag gaan.'

In het kader van de privacy zijn de namen gefingeerd.

