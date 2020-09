Ex-coronapatiënt Coen Boers: 'Het gaat eigenlijk wel lekker'

Het wordt steeds duidelijker dat het coronavirus bij de één een totaal ander verloop heeft dan bij de ander. De één heeft alleen een beetje keelpijn, de ander wordt doodziek. Zo ook HTM-chauffeur Coen Boers. Na vijf maanden komen toch de woorden 'het gaat best lekker' over zijn lippen.

Hij was één van de eersten die het kreeg in deze regio. 'Ik voelde me niet lekker en belandde op de Intensive Care, daar ben ik in coma gebracht. Toen ik na twee weken wakker werd vertelden ze me dat ik het coronavirus heb gehad. Dat virus heeft me helemaal leeg gegeten.'

Op een bankje in de zon, met een gebruind gezicht vertelt Coen zijn verhaal. 'Ik was een fanatiek sporter, ik liep graag de tien mijl, maar na die IC-periode was een stukje lopen op de gang in het revalidatiecentrum al een marathon.' Nu loopt Coen met stevige tred door het park. Eigenlijk is aan niets te zien dat hij zo ziek is geweest.

Korte termijn geheugen

Maar schijn bedriegt. 'Ik heb mijn kracht nog niet terug en met name de spieren rond mijn gewrichten zijn nog niet de oude. Maar ik wandel veel en train gericht in de sportschool. Ik ga ervan uit dat het goedkomt.' Coen zijn hersenen doen het wel weer goed. 'Alleen het korte termijn geheugen werkt nog niet helemaal. Maar alles van voor de coronatijd weet ik gelukkig nog.' Volgens de artsen komt het met dat geheugen ook wel goed.'

Met een onverwoestbaar optimisme bekijkt Coen de wereld. Nee hij kan nog niet werken, maar ook dat zal wel weer komen, denkt ie. Zijn werk als buschauffeur is op dit moment zowel lichamelijk als geestelijk nog te zwaar. 'Je moet je toch niet voorstellen dat ik twee tellen mijn concentratie verlies en een gezin aan gort rij. Gelukkig oefent de HTM helemaal geen druk uit.'

Familie is door hel gegaan

Terwijl Coen lag te slapen, zoals hij zelf zijn coma noemt, zijn zijn vrienden en familie 'door een hel gegaan.' Boers: 'Maar nu ze zien dat ik weer opkrabbel, nu ze de oude Coen weer zien verschijnen, hebben ook zij het vertrouwen dat het wel weer goed komt met me. En dat geeft mij weer kracht.'

Of hij bang is het virus weer te krijgen? Want zo bleek recent, je kan het nog een keer krijgen. 'Nee, ik ben niet bang. Mijn omgeving houdt zich goed aan de coronamaatregelen. En het zal wel heel raar lopen als ik het nog een keer zo heftig krijg. Laat mij dan maar degene zijn die er met een paar kuchjes en twee dagen koorts vanaf is.