DI-RECT presenteert nieuwe single via livestream: 'We stonden weer ouderwets in de fik'

'We zijn hier eigenlijk in ons tweede thuis', zegt Spike, gitarist van DI-RECT, over 't Paard. 'Color is een energieke track die gaat over het bij elkaar brengen van mensen, ongeacht je achtergrond of waar je vandaan komt. Dus we hadden zoiets: al kunnen we nu niet live op bijvoorbeeld festivals spelen, kunnen we het wel live op dit podium spelen.'

Voor DI-RECT zou het jaar 2020 een bijzonder jaar moeten worden, omdat de band precies twintig jaar bestaat. Afgelopen week werd bekend dat de jubileumconcerten die in Ahoy plaats zouden vinden, zijn uitgesteld. 'Het is ons twintigjarige jubileum en dan zit je opeens elk weekend thuis. Dat is wel raar ja. Het is pijnlijk', zegt drummer Jamie. Gitarist Paul Jan vult aan: 'Het is verschrikkelijk. Het levenselixer van een band is ook de uitvoering van de kunst die je maakt. Dat missen we allemaal ontzettend, daarom is het fijn om dit te doen.'

'2,5 minuut genoten'

Toch heeft de Haagse band geprobeerd het beste uit de huidige coronasituatie te halen. Met concerten vanaf bijzondere locaties zorgde de DI-RECT ervoor dat ze hun muziek via een livestream toch nog in de huiskamers konden krijgen. De optredens vanaf de Scheveningse Pier en vanuit de Koninklijke Schouwburg en het Mauritshuis vielen in de smaak. Bovendien werden ze ook nog verrast met een gouden plaat voor hun populaire single 'Soldier On'.

'We willen ook graag onze nieuwe muziek naar de mensen toebrengen en dat is gelukt', zegt Marcel, zanger van DI-RECT over de presentatie van 'Color'. 'Ik heb echt de hele 2,5 minuut genoten. Het is gewoon van nul naar honderd en alles geven. Eigenlijk wat je altijd doet.' Jamie is het daarmee eens: 'Ja, het ging echt goed. We stonden weer ouderwets in de fik.'