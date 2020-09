Plantarium gedecimeerd tot digitale huisbeurs: 'Een wereld van verschil'

Johan Stolwijk laat de loods van zijn Boskoopse familiebedrijf zien. Die is omgetoverd tot een heuse mini-beurs, waarin het hele assortiment van de kwekerij wordt geëtaleerd. 'Dit hebben we wel nodig', vertelt hij. 'Als we dit niet zouden doen, zouden we ook gewoon goede handel hebben. Maar er zijn toch bepaalde klanten die graag het product fysiek willen zien. En ook naar nieuwe plantensoorten op zoek zijn, die ze hier wat makkelijker kunnen vinden dan online.'

Even verderop ligt het Plantarium-gebouw, op de grens van Boskoop met Hazerswoude-Dorp, er vrijwel verlaten bij. Doorgaans is het hier drie dagen per jaar een komen en gaan van bezoekers uit alle windstreken van de wereld. Nu staat er 'slechts' een kleine studio, waarin via een livestream de laatste ontwikkelingen en trends in het vak worden besproken.

Blauwe bessen met rood blad

'Een wereld van verschil', erkent Jan Willem Griep, voorzitter van Plantarium. 'Normaal zou het hier zoemen van activiteit, met heel veel mensen. Nu staan we in een praktisch verlaten hal. Aan de andere kant hebben we een heel actief programma, dat onze deelnemers en bezoekers nationaal en internationaal ongelofelijk bezighoudt.'

Pronkstuk van Stolwijk: een blauwe bessensoort met rood blad | Foto: Omroep West

In twee weken tijd zegt Stolwijk gemiddeld tussen de twee en tien klanten per dag te ontvangen op zijn huisbeurs. Zij krijgen onder meer twee nieuwe plantensoorten als pronkstukken te zien: de Vaccinium Cabarnet Splash en een Clematis Manju met witte bloemen. Eerstgenoemde is een blauwe bessensoort met rood blad. 'Een compact blijvende plant, zeer geschikt voor mensen die een iets kleinere tuin of alleen een balkon hebben. En er komen ook besjes aan. Dus naast dat het een mooie sierwaarde heeft, heb je er ook nog wat lekkers aan.'

'We hebben een wereldprimeur'

Hoewel het evenement door de coronacrisis danig wordt gedecimeerd, is de digitale variant van Plantarium volgens Griep voor herhaling vatbaar. 'We hebben hier een wereldprimeur', stelt de voorzitter vast. 'Er is nog nooit een digitale vakbeurs voor de boomkwekerij georganiseerd. En ik kan zeggen: die fysieke beurs, daar nemen we zeker geen afscheid van. Maar deze digitale variant smaakt absoluut naar meer. Dus dit krijgt een vervolg.'

LEES OOK: 'Soepfiets' gestolen in Boskoop: 'Dit verdienen wij niet'