'Bollenstreker Simonis was echt een herder'

Adrianus Johannes Simonis overleed woensdag op 88-jarige leeftijd. Hij groeide op in de Bollenstreek - in Lisse - en keerde in zijn laatste jaren terug naar de regio, naar Voorhout. 'Hij keek uit op de bollenvelden. Dat vond 'ie prachtig. Hij is van huis uit toch een Bollenstreker', zegt Blokland.

In het zorgcentrum wonen meer gepensioneerde religieuzen, van verschillende genootschappen. Simonis sloot zich geregeld aan bij het geloofsgenootschap van Blokland. 'In de avonduren, als hij alleen thuis was, vond hij het prettig als hij een kop koffie kon drinken en aanspraak had, dus dan kwam die bij ons.'

'Belangstellende man'

Blokland heeft warme herinneringen aan hem. 'Hij was een belangstellende man, altijd erg graag in ons midden. Hij zocht graag gemeenschap en wilde aanspraak hebben. Hij was altijd heel geïnteresseerd in het wel en wee van ons.'

Kardinaal Simonis (links) wordt geïnstalleerd als aartsbisschop van Utrecht. | Foto: ANP

In 1970 werd Simonis bisschop van Rotterdam en later werd hij aartsbisschop van Utrecht, waar hij hoofd van de katholieke kerk was. 'Hij was altijd betrokken bij de mensen. Hij was echt een soort herder, een pastor. Dat deed hij waarschijnlijk liever, beter, en makkelijker dan sturen en leidinggeven wat hij als bisschop moest doen.'

'Wir haben es nicht gewusst'

Er is ook kritiek op Simonis. In 2010 kwam hij onder vuur te liggen nadat hij zich uitsprak over het misbruik in de katholieke kerk en daarover zei 'Wir haben es nicht gewusst'.

'Ik vond dat heel dom. Dat had hij niet moeten doen', blikt Blokland terug. 'Tot op de dag vandaag wordt het hem nagedragen. Dat wist hij natuurlijk, hij heeft ook wel spijt betuigd. Maar ja, het is gezegd. En die spijtbetuiging hoor je dan meestal niet meer, maar die opmerking komt terug.'

Uitvaart

De begrafenis van kardinaal Simonis is volgende week donderdag in de Sint Catharinakathedraal in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is de uitvaart alleen toegankelijk voor genodigden. Op woensdag, de dag voor de uitvaart, is er gelegenheid om afscheid te nemen in de kathedraal.

