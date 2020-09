Afwezige voetbalsupporters groot gemis bij uitduels: 'Dat is waarvoor je speelt'

'Dat is in de thuiswedstrijden idem dito', vervolgt de geboren Amsterdammer zijn verhaal. 'Je speelt niet alleen voor het resultaat, maar ook voor het publiek. Je hebt de plicht om het publiek te vermaken. Dat betekent dat je een attractief spelletje moet spelen en dat proberen we. Maar als het publiek minder aanwezig is, dan is de prikkel om zo te spelen ook minder.'

'We hebben nog geen competitiewedstrijden gespeeld met zo weinig mensen op de tribunes', zegt Wisman. 'Het is een ervaring op zich. Voor de spelers, maar ook voor mij. Ook ik heb dit weinig meegemaakt.'

'Spelletje gemist'

Toch heeft de oefenmeester zin in zaterdag. 'Ik heb enorm uitgekeken naar het moment dat we weer kunnen beginnen. Ik ben blij dat we in ieder geval oefenwedstrijden hebben kunnen spelen. In de voorbereiding merkte je dat de weinige mensen die konden komen, erg meeleven. Je hoort dat ook meer omdat het wat holler klinkt. Dat is toch prettig. Het geeft de indruk; je speelt toch voor het publiek.'

'Ik voetbal vooral voor mezelf, omdat ik het leuk vind', zegt Rijnsburgse Boys-verdediger Rob Zandbergen lachend over het gebrek aan support. 'Maar het feit is wel dat je de fans enorm mist. Dat merk je tijdens de oefenwedstrijden thuis al. De beleving is anders. Als iemand met zijn partner gaat moeten ze al uit elkaar gaan zitten. Je merkt dat iedereen het minder beleefd en er gaan altijd heel vele mensen uit Rijnsburg mee naar Spakenburg, dus dat gaan we zaterdag wel missen.'

'Eindelijk voor het echie'

Ondanks dat heeft Zandbergen zin in de trip naar IJsselmeervogels. 'Ik ben blij dat ik eindelijk weer aan de slag mag voor het echie. Na zo'n lange tijd zijn oefenwedstrijden, competitiewedstrijden geworden voor je gevoel. Ik heb het spelletje zo gemist.'

De wedstrijd tussen IJsselmeervogels en Rijnsburgse Boys is zaterdag live te volgen in ons radioprogramma Zuid-Holland Sport. Samen met Rijnmond zijn we tussen 14.00 en 18.00 bij nog vier andere wedstrijden. Mis niets het voetbal uit de tweede divisie en derde divisie via Radio West (89.3 fm).

Het programma voor Zuid-Holland Sport van zaterdag 5 september | Foto: Omroep West

