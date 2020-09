Van studentenhobby tot miljoenenbedrijf: gamegigant Vlambeer stopt na tien jaar

Wat begon als een hobby van twee gestopte studenten, is in tien jaar tijd uitgegroeid tot een toonaangevend miljoenenbedrijf op het gebied van computerspellen. 'We hebben een prachtige run gehad, geweldige games gemaakt en met fantastische mensen gewerkt. Maar het is tijd voor nieuw dingen.'

Met die woorden kondigen Rami Ismail uit Alphen aan den Rijn en Jan Willem Nijman uit Gouda dinsdag op social media het einde van Vlambeer aan. Dat doen ze doelbewust op 1 september, precies tien jaar na de oprichting van hun eigen gamestudio. 'Dit is geen trieste dag voor ons, maar de gelukkige afsluiting van een wervelend decennium', aldus het duo.

Vlambeer breekt in 2013 internationaal door met de game Ridiculous Fishing, waarin je op de meest absurde wijze vissen moet zien te vangen. Met andere gametitels als Luftrausers, Nuclear Throne en Super Crate Box boekt het bedrijf een omzet van in de miljoenen euro's. Ook worden talloze prijzen in de wacht gesleept.

Lezingen aan kansarme jongeren

'We grijpen een beetje terug naar die oude arcadekasten', schetst Ismail de stijl van Vlambeer in juli van dit jaar, tijdens een uitgebreid interview met Omroep West en mediapartner Studio Alphen op zijn geboortegrond. 'Muntje erin gooien en dan spelen tot je af bent. Dat, maar dan zonder muntjes.'

Het succes van Vlambeer stelt de 31-jarige Alphenaar in staat om de wereld af te reizen en lezingen te geven in landen waar jongeren vrijwel geen kans hebben om games te maken. Voor zijn bijdrage aan het verbeteren van de industrie ontvangt hij in 2018 de prestigieuze Game Developers Choice Ambassador Award. Die onderscheiding kun je vergelijken met een Oscar voor filmmakers.

'Verschrikkelijke zakelijke winsten'

Nu er na tien jaar ('veel langer dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen') een eind is gekomen aan hun gezamenlijke avontuur, blikken Ismail en kompaan 'JW' Nijman met weemoed terug. 'Het voelt alsof we alles hebben bereikt wat we wilden, en we zijn enorm dankbaar voor de afgelopen jaren.' Tot die conclusie zijn ze in een telefoongesprek gekomen, legt Ismail desgevraagd uit.

Wij gaan gewoon door met coole dingen doen

Sluitstuk van hun samenwerking is de lancering van FFFLOOD, een game waaraan ze tien jaar hebben gewerkt, maar die niet af is. Cryptisch gezegd komt dat spel erop neer dat je tien ton wegende kanonnen uit de ruimte moet laten vallen om 'verschrikkelijke zakelijke winsten' te behalen.

Bedrijf wordt niet verkocht

Over zaken gesproken: Ismail benadrukt dat de naam van het bedrijf en de uitgebrachte games niet worden verkocht. 'We zijn trots op wat we hebben bereikt, daarom blijven de games gewoon beschikbaar om te spelen. En wij gaan door met coole dingen doen. Jan Willem is bezig met het maken van duurzame games en ik wil me focussen op initiatieven om kansarme jongeren te helpen.'

Daarnaast komt er nog een game van Vlambeer die wél af is één dezer maanden op de markt, getiteld ULTRABUGS. 'We kunnen niet wachten om te zien wat de toekomst in petto heeft. Bedankt dat we arcade een tijdje terug mochten brengen', schrijven de twee oprichters tot besluit. De vlam is gedoofd en de beer mag naar bed.

