Gemeenten starten regionaal meldpunt voor vermoeden zorgfraude

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding in huis of dichtbij huis. Het gaat dan onder meer om huishoudelijke hulp voor ouderen, logeeropvang voor kinderen en jongeren of vervoer naar de dagbesteding. 'Ik heb groot vertrouwen in het grootste deel van onze zorgaanbieders en zorggebruikers', benadrukt de wethouder. 'Maar het komt helaas ook voor dat zorggeld onrechtmatig wordt besteed.'

Uit cijfers van het landelijke Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) blijkt dat er regelmatig misbruik wordt gemaakt van de gemeentelijke regelingen voor de zorgbijdragen. 'Ik kan en wil dat voor mijn verantwoording nemen', zegt Dijkstra. 'Het oneerlijk besteden van zorggeld is een vorm van onrecht waar de cliënten, de inwoners in onze regio, de dupe van zijn.'

Betere besteding

De gemeenten in de regio Midden-Holland hebben daarom besloten om samen een meldpunt op te zetten voor vermoedens van zorgfraude. Iedereen die denkt dat zorggeld verkeerd ingezet wordt kan een melding maken. Het gaat zowel om zorg in nature als verkeerd gebruik van het persoonsgebonden budget. Na een melding is het mogelijk dat er een onderzoek ingesteld wordt naar de zorgaanbieder of de aanvrager.

Toezichthouder Liesbeth Zaat benadrukt dat er geen sprake hoeft te zijn van fraude om een melding te maken. 'Niet al het onjuiste gebruik van geld is meteen fraude. Het kan ook gaan om een fout die hersteld kan worden. Omdat wij niet alles kunnen zien en controleren, dragen meldingen bij aan een betere besteding van het zorggeld.'

LEES OOK: Celstraf voor doktersassistente en vriend vanwege duizenden euro's zorgfraude