Zo maak je veilig ruimte voor een ambulance met zwaailicht en sirene

Donderdagochtend ging het flink mis op de kruising van de Prinses Beatrixlaan en de Sir Winston Churchilllaan in Rijswijk. Een ambulance die met spoed op weg was naar een melding, kwam in botsing met een personenauto en crashte tegen een paal. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. 'De politie doet onderzoek naar het ongeluk en die uitkomst wachten we af', vertelt Jim van Akkeren van Witte Kruis, één van de drie organisaties die ambulancezorg leveren in de regio Haaglanden. Een politiewoordvoerder liet donderdag weten dat de bestuurder van de auto waarschijnlijk geen voorrang heeft gegeven.

De ambulancezorg in de regio Haaglanden wordt georganiseerd door de Coöperatie Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden. Daarin werken de GGD, Witte Kruis en Ambulancezorg Zoetermeer samen. De bij het ongeluk betrokken ambulance was van Witte Kruis.

De bestuurder van de auto raakte bij het ongeluk gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De ambulance en de auto zijn allebei zwaar beschadigd. 'Met de medewerkers van de ambulance gaat het oké. Ongelukken met ambulances zijn gelukkig zeldzaam. Jaarlijks worden in Haaglanden bijna 100.000 ritten gereden. Dit is voor zover ik weet het eerste ongeluk dit jaar waar een ambulance van ons bij is betrokken', zegt Van Akkeren.

Het ongeluk gebeurde op de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk | Foto: Regio15

Getrainde chauffeurs

Ambulancechauffeurs zijn getraind om zich veilig door het verkeer te verplaatsen en ook zo snel mogelijk op de plaats van bestemming te komen. 'In de brancherichtlijn is vastgelegd dat wij op het moment dat we met zwaailicht en sirenes rijden, 40 kilometer per uur harder mogen rijden dan de maximumsnelheid, als dat veilig kan', vertelt Rob Dijkhuizen van de Ambulancedienst van GGD Haaglanden. Bij dringende ritten mag een rood licht worden genegeerd.

Als er sprake is van een zogenoemde 'A1-rit', staan de zwaailichten en sirene aan. Dit is het geval als er sprake is van 'acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt of in het geval dat dit gevaar pas na beoordeling door de ambulance-eenheid ter plaatse kan worden uitgesloten', volgens de brancherichtlijn van het ambulancevervoer. Ook bij een zogenoemde 'A2-rit', waarbij geen sprake is van levensgevaar, kan er op verzoek van de meldkamer of de chauffeur met zwaailicht en sirenes gereden worden. Er kan in zo'n geval wel sprake zijn van gezondheidsschade bij een patiënt.

Volgens Dijkhuizen zien chauffeurs mensen regelmatig gevaarlijke capriolen uithalen om zo snel mogelijk aan de kant te gaan. Jim van Akkeren van Witte Kruis vult aan: 'Het gaat niet puur om de snelheid, maar zeker ook om de veiligheid. Houd er als ander verkeer rekening mee dat ambulancepersoneel je altijd tijd geeft om een veilige oplossing te zoeken.'

Raak niet in paniek

De ANWB heeft een aantal tips hoe weggebruikers moeten handelen als er een politieauto, ambulance of brandweerwagen met zwaailicht en sirene aankomt. De regionale ambulancevervoerders onderschrijven deze tips.

Het belangrijkste advies is: raak niet in paniek, reageer kalm en rustig en houd je altijd aan de verkeersregels. Dit maakt je gedrag voorspelbaar voor de chauffeur van het hulpverleningsvoertuig. Houd je dus aan de maximumsnelheid tot er een mogelijkheid is om ruimte te maken.

Tip 1: Aan de kant op de rotonde

Als je op een rotonde rijdt, blijf daar dan op rijden totdat de politie, ambulance of brandweer de rotonde heeft verlaten. Vervolg dan je weg zoals gepland.

Tip 2: Laat een rijstrook vrij

Als je op een weg met meerdere rijstroken of voorsorteerstroken rijdt, laat dan een strook vrij zodat je veilig kan worden ingehaald. Staan alle rijstroken vol, bijvoorbeeld in een file of voor een verkeerslicht, probeer dan ruimte te maken door uit te wijken naar de kant van de weg. Rijd niet door het rode licht en steek geen kruising over, dit kan een gevaarlijke situatie opleveren.

Tip 3: Houd afstand van je voorganger

Als je voldoende afstand tot je voorganger houdt, kun je makkelijker uitwijken als je aan de kant moet voor een hulpverleningsvoertuig.

Tip 4: Laat de vluchtstrook vrij

Hulpverleningsvoertuigen maken, als het nodig is, gebruik van de vluchtstrook. Houd die daarom altijd vrij.

Tip 5: Houd je aan de maximumsnelheid en zoek een geschikte plek

Heb je het idee dat je geen kant op kunt, blijf dan rustig en rijd door met de maximumsnelheid. Ga niet op de rem staan; zoek een plek waar je veilig ruimte kunt maken of kunt uitwijken, bijvoorbeeld een parkeerhaven, rotonde of kruising.