Schietpartij na ruzie om vrouw: 'Ik had een normaal leven, nu niet meer'

Een ruzie om een vrouw lijkt de aanleiding te zijn van een schietpartij in de Hendrik Zwaardecroonstraat in Den Haag. Daar werd een 48-jarige man op woensdag 6 mei in zijn gezicht geschoten. De verdachte, een man van 53 uit Eindhoven, zei vrijdag in de rechtbank dat hij zich niets meer herinnert van het voorval.

Het slachtoffer deed die bewuste avond rond 22.45 uur de deur open. 'Ik wist gelijk dat hij het was', zegt hij. De man zegt dat hij al langer werd bedreigd door de verdachte, omdat hij een relatie had met diens ex-vrouw. 'Hij heeft wel eens aan de telefoon gezegd: ik ga je vermoorden.'

Het slachtoffer kreeg een kogel in zijn gezicht. Die ging er iets boven zijn rechterwang in en kwam er bij zijn nek weer uit. In zijn gezicht is niets bijzonders meer te zien. Een litteken zit in zijn nek. Sinds de schietpartij gaat het niet goed met hem. Hij is angstig en alert. 'Ik had een heel normaal leven, maar dat heb ik nu niet meer.'

'Ik geloof het niet'

In de buurt werd geschokt gereageerd na de schietpartij. 'Je hoorde schieten, schreeuwen en wegrennen', zei een geschrokken buurtbewoonster de volgende dag tegen Omroep West. De verdachte zegt dat hij niks meer weet van het incident en zich niet kan voorstellen dat hij zoiets zou doen. 'Ik geloof niet dat ik het heb gedaan en ik ben bang om het mij te herinneren.'

Wél heeft de verdachte toegegeven dat hij in die periode een pistool in zijn bezit had en dat hij op de dag van de schietpartij in Den Haag is geweest. 'Ik weet alleen dat ik daar ben geweest en dat ik weer thuis was.' Deskundigen gaan nu onderzoek doen naar de geestesgesteldheid van de Brabander, die nog nooit eerder in aanraking kwam met politie en justitie.

Vermoorden

Volgens de officier van justitie wilde de verdachte het slachtoffer vermoorden. Als voorbereiding daarop zou hij eerder op de dag kentekenplaten hebben gestolen en die op zijn auto hebben gezet. De man blijft vastzitten tot de volgende zitting, die is uiterlijk over drie maanden.