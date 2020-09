Fysiotherapie begonnen voor baby Jayme, zenuwcellen zijn intact

Door de Hongaarse fysiotherapeut werd een test gedaan bij Jayme waarmee de motorische functie en kracht van baby's wordt uitgedrukt. Bij deze CHOP INTEND test haalde Jayme een score van 29 punten. 'Dit is 7 punten meer dan in de week voorafgaand aan de behandeling', schrijven de ouders trots in hun blog.

Jayme (1) heeft Spinale Musculaire Atrofie (SMA), waardoor hij uiteindelijk volledig verlamd raakt en voor zijn tweede verjaardag zal overlijden. Hij ondergaat nu behandelingen met een middel dat de verlamming vertraagt. Een injectie met het nieuwe medicijn Zolgensma zou de spierafbraak stoppen. Die behandeling is in Nederland niet mogelijk omdat artsen van het Nederlandse SMA-expertisecentrum in Utrecht niet achter de behandeling staan. Om het middel toch te kunnen krijgen voor Jayme, werd er 2,1 miljoen euro opgehaald voor een behandeling in Boedapest.

Lees hieronder wat de familie meemaakte in Boedapest:

Afgelopen maandag had Jayme weer een afspraak in het ziekenhuis voor de wekelijkse controle. Papa en mama besloten deze ochtend om te kijken of Jayme het aankon om de rit naar het ziekenhuis zonder beademing te doen. Het ging ontzettend goed en Jayme had het prima naar zijn zin! Mama en papa merken dat Jayme steeds beter kan hoesten en hierdoor makkelijker voor hem is om slijm weg te krijgen. In het ziekenhuis werd Jayme gezien door de kinderarts die direct aangaf dat zijn longen helemaal schoon klonken.

Jayme hield het langer vol om rechtop bij mama op schoot te zitten, al moest mama wel zijn nek ondersteunen. Hij liet tijdens het zitten zien dat hij zelfs zijn bovenbeentjes minimaal kan bewegen, wat een goed teken is. Tijdens het draaien naar de zijkant lukt het Jayme ook om zijn beentjes een beetje mee te krijgen. Het meest bijzondere was wel dat Jayme reflexen in zijn onderrug liet zien, wat betekent dat de zenuwcellen het nog doen!

Jayme met zijn moeder in het ziekenhuis | Foto: Team Jayme

Na de geweldige uitslag van zowel de fysio test als de bloedonderzoeken, begonnen mama en papa dinsdag met het intensieve oefenschema. Thuis oefenden ze de verschillende onderdelen samen met Jayme op de mat, Jayme oefende zelf veel in de babygym, er werd veel muziek gemaakt en Jayme werd uitgedaagd om zijn armen verder te gebruiken. Ook is de kinderwagen omgetoverd tot oefenstoel, zodat Jayme kan oefenen met steeds een beetje meer rechtop zitten. Als laatste heeft papa een grote bal gekocht waar Jayme op kan liggen, om zo zijn nek en rugspieren te trainen. Jayme vond het heel zwaar, maar heeft heel goed zijn best gedaan.

