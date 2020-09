Buurt baalt van 'ongeremde neukpartijen' in Huigpark in Leiden

Omwonenden van het Huigpark in Leiden zijn de overlast die de gebruikers van het park veroorzaken meer dan zat. 'Het is blijkbaar een park waar alles kan en mag', schrijft Corine Hendriks op de website van de wijkvereniging Noordvest-Molenbuurt. 'Hard praten en lachen, maar ook schreeuwen, wildplassen en -poepen en openlijke seks.'

De omwonenden zijn de overlast meer dan zat. Dat schrijven ze in brieven aan de gemeente en de Vrienden van het Singelpark. 'Het Huigpark is erg populair. Zeker bij mooi weer zitten veel bezoekers in het gras langs het water te genieten van het buiten zijn. Dit jaar extra omdat zij door het coronaprobleem niet binnen willen zitten. Met daar bovenop de hittegolf en de activiteiten voor studenten in de El Cid-weken.'

Volgens de buurt zorgen al die extra activiteiten, feestjes, barbecues en workshops voor extra overlast en vervuiling. Ook de tijdelijke bewoning van het Stadsbouwhuis zorgt voor meer drukte in het park tussen de Langegracht en de Maresingel. 'Het gaat de verkeerde kant op met het Huigpark. Ik weet niet waar dit eindigt', zegt een bewoner van de Houtmarkt.

Neukpartijen

'De afgelopen weken is er enorm veel gebeurd en ik kan er zo langzamerhand wel een boek over schrijven', zo vervolgt de bewoner tegen mediapartner Sleutelstad. 'Ik loop veel met mijn honden door het park en elke keer zie ik veranderingen, die ten nadele zijn voor de buurt en het park. Wat nu ook veel gebeurt zijn neukpartijen, ongeremd en in het openbaar. Vooral aan de kant van de Houtmarkt waar bijna geen verlichting is.'

Ook het gebruik van lachgas en andere drugs neemt volgens de bewoners van de Langegrachtflat, Houtmarkt en Maresingel hand over hand toe. 'Het wordt steeds erger! Zowel op de parkeerplaats bij het Stadsbouwhuis als op de Houtmarkt. Maar ook op het donkere schoolplein op de Houtmarkt gebeuren dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.'

Verantwoordelijk

De politie kan niet altijd effectief optreden tegen de overlastveroorzakers, heeft de wijkvereniging inmiddels ondervonden. 'Qua regels is het helder. Er mag geen overlast worden veroorzaakt. Maar naleving is lastig, want wie is precies verantwoordelijk? De politie kan lang niet altijd een bekeuring uitschrijven. Als er agenten bij een groepje staan, wordt er geen overlast gepleegd. Meestal wordt de hele groep dan aangesproken en verzocht weg te gaan.'

Secretaris Robbert Dijkhuis van Vrienden van het Singelpark vindt het jammer dat de ontwikkeling van het Huigpark zulke negatieve gevolgen heeft voor de omwonenden. 'Wij agenderen dit probleem voor het volgende overleg met de gemeente. Het lijkt mij vreemd als die hier niets mee zou doen.' De omwonenden willen dat er na 22.00 uur geen recreatieve en sportactiviteiten meer zijn toegestaan en dat de picknicktafel bij de Houtmarkt wordt verwijderd. Die zou toch alleen maar de verkeerde mensen aantrekken. Verder willen ze betere verlichting rondom de velden en bij de parkeerplaatsen, meer vuilcontainers en regelmatige controle en handhaving op alcohol- en drugsgebruik.

LEES OOK: Vrijwilligers speeltuin dreigen katten te ontvoeren