Eerste schoolweek: 'Soms wil je de juf een knuffel geven'

'De school heeft vier in- en uitgangen en we werken met tijdslots zodat de leerlingen niet met elkaar in aanraking komen. Verder worden de gebruikelijke coronaregels in acht genomen', zegt Nancy de Vries, directrice van De Buytenkans. Ouders en verzorgers mogen niet op het plein en komen ook niet in de school, er wordt vaker schoongemaakt en leerlingen moeten hun handen vaker wassen.

Shiny snapt die regels wel, maar vindt het wel erg jammer dat ze de juf nu nooit meer mag knuffelen. Kynairo is blij dat hij weer naar school mag, want hij vond het maar niks dat hij tijdens de thuiswerkperiode iedere keer de trap af moest lopen om raad aan zijn ouders te vragen als hij iets niet snapte.

Een aantal leerlingen vertelt over hun ervaringen in de eerste schoolweek:

Ventilatie

'Op dit moment zijn we bezig met de ventilatie op school', zegt Nancy de Vries. 'We moeten voor 1 oktober laten weten hoe het daarmee is gesteld. Wij zorgen er in ieder geval voor dat de lokalen goed gelucht worden. Wanneer er aanpassingen gedaan moeten worden, weten we nog niet of de overheid daar aan meebetaalt. Daar is verder nog niets over bekend', zegt De Vries.

