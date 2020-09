Michel Bezuijen officieel voorgedragen als nieuwe burgemeester Zoetermeer

De 53-jarige Bezuijen is op dit moment burgemeester van Rijswijk. Hier trad hij in 2013 aan. Op 1 oktober mag waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker hem de ambtsketen omhangen als 22e burgemeester van de met 125.000 inwoners in omvang derde stad van Zuid-Holland.

Bezuijen is blij met de kans die hem door Zoetermeer wordt geboden, vertelde hij na de voordracht door de gemeenteraad in juni. 'Ik heb met heel veel plezier in Rijswijk gewerkt, maar Zoetermeer is qua grootte een andere schaal. Het is de derde stad van Zuid-Holland, met allemaal mooie uitdagingen. Zoetermeer is een bestaande stad, maar groeit ook snel. Die facetten zorgen er voor dat ik heel veel zin heb om in Zoetermeer aan de slag te gaan.'

