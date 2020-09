Oud-ADO-speler Tom Beugelsdijk: 'Spelen tegen oud-ploeggenoten geeft extra spanning'

'Ik heb er echt naar uitgekeken om tegen mijn oud-teamgenoten te spelen', zegt Tom Beugelsdijk. Het ADO-icoon maakte afgelopen maand de overstap naar Sparta Rotterdam en vrijdag stond hij in een oefenwedstrijd tegenover zijn voormalig ploeggenoten. 'Het gaf wel extra spanning, maar het is leuk om die jongens zo snel weer te zien.'

'Naast Aaron Meijers heb ik toch acht jaar in de kleedkamer gezeten', vervolgt Beugelsdijk. 'Ik heb hem gisteren nog gezien. In het veld maak ik nooit geintjes, maar van tevoren wel. Toen werd ook tegen mij gezegd dat het shirt van Sparta mij niet staat.'

Beugelsdijk had geen ontwenningsverschijnschellen in de wedstrijd, die in 1-1 eindigde. 'Ik speelde de bal gewoon naar de goede kleur', lacht de robuuste verdediger. 'Ik voelde me goed en kon lekker mijn balletje kwijt.'

Borussia Dortmund

Voor ADO was het duel tegen Sparta de laatste wedstrijd van de voorbereiding, voor Beugelsdijk niet. 'We spelen nog een wedstrijd tegen Borussia Dortmund, een makkie’, grapt hij. 'En dan staat Ajax voor de deur. Ik heb geen idee of ik dan in de basis sta.'

