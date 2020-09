Moordverdachte neergestoken: verdachte is ex-partner gedode vrouw

Wendell G. die verdacht wordt van het doden van zijn vriendin in 2017, is zelf neergestoken. De 67 jarige ex-partner van de vriendin van G., zou de dader zijn. Deze ex-partner, Edlin S., moet dinsdag voorkomen. Justitie verwijt hem poging tot moord.

De 57-jarige G. werd op 31 mei neergestoken in de omgeving van het Heeswijkplein, volgens de politie werd G. neergestoken door een bekende. Na de steekpartij werd hij zwaargewond met een steekwond in zijn buik, afgeleverd bij het Haga Ziekenhuis in Den Haag.

Het is niet bekend wat het motief voor de steekpartij is. 'Dat komt mogelijk op de zitting aan de orde', laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) weten.

Zitting

Edlin S. moet dinsdag voor de rechter verschijnen. Het gaat om een voorbereidende zitting. Gevraagd naar een motief, laat de advocaat van S. weten dat ze op dit moment nog niet inhoudelijk kan reageren omdat de zaak nog onder de rechter is.

Ook de advocaat die het slachtoffer -Wendell G.- bijstaat kon nog niks over de zaak zeggen, ook niet of zijn cliënt mogelijk uit wraak is neergestoken: 'Ik ben geïntrigeerd door de feiten, maar ik onthoud mij van commentaar', zei hij.

Vrijspraak

Wendell G. werd in februari 2019 vrijgesproken van het doden van zijn vriendin, de 42-jarige Olena Lyubysheva. De vrouw werd op 24 januari 2017 zwaargewond gevonden in het appartement van G. aan de Haagse Leyweg. Een dag later overleed ze in het ziekenhuis aan ernstig hersenletsel. G. is ervan overtuigd dat twee vrouwen die bij hem logeerden zijn vriendin Olena hebben omgebracht.

Het Openbaar Ministerie had tien jaar cel tegen G. geëist wegens doodslag, maar de rechter sprak hem vrij wegens gebrek aan bewijs. Het OM is tegen dit vonnis in beroep gegaan