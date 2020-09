Freerunnen in oude speelgoedwinkel: 'Droom is werkelijkheid geworden'

Dave Hogenboom (32) is oprichter van de in freerunnen gespecialiseerde organisatie Parkour Disciplines en hoofdcoach van de Hero Academy. 'Wij freerunnen zelf al jarenlang', zegt de Alphenaar. 'Dat doen we in het freerunparkje dat we in Alphen ontworpen hebben. Maar we waren eigenlijk op zoek naar een soort gymzaal, alleen met onze eigen condities. Uiteindelijk hebben we gedroomd van een plek als deze en die droom is werkelijkheid geworden.'

Eind juni kreeg hij de sleutel van het pand in winkelcentrum De Aarhof. Met zijn collega's heeft Hogenboom het aan de binnenkant compleet omgebouwd. Zo is het plafond eruit gehaald en zijn kasten en planken gesloopt, om ruimte te maken voor zelf ontworpen obstakels. 'Het is een opkomende sport, waarbij je simpelweg van punt A naar B leert gaan. Alle obstakels die je tussendoor tegenkomt, leer je overwinnen', luidt Hogenbooms korte uitleg over freerunnen.

'Het is niet eng meer'

'Als je het één keer hebt gedaan, is het niet eng meer', zegt de 8-jarige Tijs. Samen met zijn twee jaar oudere zus Kira doet hij mee met een kinderles in de Hero Academy. Waarom het zo gaaf is om te doen? 'Ik ben gewoon een beetje een klimaap', antwoordt de breeduit grijnzende Tijs, die verder ook gitaar speelt en voetbalt. 'En dit is eigenlijk wel de enige sport waarbij je heel erg veel kan klimmen.'

Kira vindt verre sprongen maken soms nog lastig. Maar eng? Nee, dat niet. Ook al geeft ze toe dat het er op tv best wel eng uitziet als mensen van gebouwen af springen. 'Maar dat is voor volwassenen die heel erg durven. Dit is meer voor kinderen.' Haar broertje heeft bovendien een methode gevonden om grote sprongen te maken. 'Ik probeer te landen op de bal van mijn voet, dan doet het veel minder pijn.'

Van 4 tot 63 jaar

Elke doordeweekse dag wordt er na schooltijd lesgegeven in het Alphense centrum. Deelnemers variëren volgens Hogenboom in leeftijd van 4 tot 63 jaar. En hij meldt dat de teller momenteel op vijftien lessen per week staat, maar dat er nu al vraag is naar meer. Voorlopig kunnen hij en zijn collega's minimaal tot mei 2022 terecht in het huidige gebouw, dat daarna plat gaat.

Je hoeft niks te kunnen om te beginnen met freerunnen, benadrukt Hogenboom. 'Mensen en kids denken vaak dat je al heel lenig moet zijn of over enorm veel vaardigheden moet beschikken. Dat is absoluut niet het geval. Uiteindelijk is het natuurlijk wel het allerleukste om de grote sprongen en salto's te doen. Daarvoor heb je wel een basis aan technieken nodig, die wij je hier leren.'

