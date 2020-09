Meeste besmettingen in Haaglanden sinds begin corona-uitbraak

In de regio Haaglanden zijn tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 153 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat is het hoogste aantal in een etmaal sinds het begin van de uitbraak, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onder de nieuwe coronapatiƫnten zijn 99 inwoners van de gemeente Den Haag en 26 mensen uit Delft.

In de veiligheidsregio Hollands-Midden zijn tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 23 nieuwe besmettingen vastgesteld. In de gemeente Zuidplas steeg het aantal met zes, in Alphen aan den Rijn kwamen er vijf nieuwe patiënten bij en in Leiden en Krimpenerwaard vier.

Landelijk gezien was er de grootste stijging in een etmaal sinds 11 augustus. Er kwamen tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 744 nieuwe coronabesmettingen bij. In de afgelopen zeven dagen zijn meer dan 4000 positieve tests gemeld.

Laag en stabiel

Het aantal coronapatiënten op de intensive cares steeg vrijdag van 28 naar 35. Op de verpleegafdelingen liggen 95 mensen met het coronavirus, evenveel als op donderdag. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, denkt wel dat het aantal opgenomen coronapatiënten laag en stabiel blijft.

Premier Rutte reageerde op zijn wekelijkse persconferentie op de cijfers. 'Je ziet dat er over enige dagen een behoorlijke stijging zichtbaar is.' Omdat het nog een 'beperkt aantal dagen is kan je er geen grote conclusies aan verbinden', denkt Rutte. 'Maar een toename is altijd zorgelijk. Deze ontwikkeling is een extra reden om ons allemaal extra goed aan de afspraken te houden.'

