Katwijk en Quick Boys beginnen seizoen met overwinning

Excelsior Maassluis - Katwijk

De wedstrijd tussen Excelsior Maassluis en Katwijk begon om 14.00 uur en was daarmee de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Zodoende kon Susan ook de eerste treffer in de tweede divisie maken dit voetbaljaar. Hij mocht na 27 minuten vanaf elf meter aanleggen en faalde niet.

Vijf minuten na de openingstreffer kreeg Susan rond de middellijn de bal. Hij zag Freriks dieplopen en bediende de nieuwe spits van Katwijk op maat. De debutant in de tweede divisie schoot vervolgens vanaf rand 16 de bal in de verre hoek.

Daarmee stond na iets meer dan een half uur spelen ook de eindstand op het scorebord. In de tweede helft gebeurde er niet veel op de Lavendellaan in Maassluis. Daardoor kon Katwijk redelijk makkelijk de eerste drie punten van het seizoen bijschrijven.

VV Noordwijk - AFC

Noordwijk nam knap de leiding in de thuiswedstrijd tegen AFC. Segun Owobowale luisterde halverwege de eerste helft zijn debuut op met een treffer. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong. Raily Ignacio deed waarvoor hij betaald krijgt: scoren. De spits knikte tien minuten voor rust de 1-1 tegen de touwen.

Marc de Kruijs zette na rust Noordwijk weer op voorsprong tegen de Amsterdamse titelkandidaat. Die 2-1 voorsprong werd op discutabele wijze ongedaan gemaakt door AFC. Een corner van Robert Schilder vloog in een keer in het Noordwijk-doel. Op beelden is te zien dat keeper Mike van Vliet opzichtig wordt gehinderd. Het Noordwijkse protest dat na de treffer volgde mocht niet baten, de scheidsrechter wees naar de middenstip waardoor beide ploegen weer gelijk stonden. De 2-2 van Schilder was tevens de eindstand.

Scheveningen - Spakenburg

Scheveningen-speler Ruben Koorndijk kreeg na 25 minuten spelen rood vanwege het doorhalen van een doorgebroken speler. Ondanks de man minder waren de Schollekoppen niet kansloos . De mannen van John Blok verweerden zich prima en gingen met 0-0 de rust in.

Na een uur spelen kwam Spakenburg op voorsprong. Floris van der Linden kopte een voortzet van Jordi Biiter binnen voor de 'Blauwen'. Scheveningen rechtte daarop de rug en kwam een kwartier voor tijd langszij. Jari de Jong wist het net te vinden na een prachtige vrije trap van Levi Schwiebbe en bepaalde de eindstand op 1-1.

Quick Boys - GVVV

In een redelijk tamme eerste helft hadden Quick Boys en GVVV beide een aantal doelpogingen die niet tot resultaat leidden. De thuisploeg was het dichts bij een treffer via de voet van Olaf van der Sande. Hij schoot na zeven minuten spelen op de lat.

De tweede helft kwam GVVV via wie anders dan Jeremy de Graaf op voorsprong. Hij schoot een vrije trap binnen voor de Veenendalers. De 1-1 liet daarna lang op zich wachten. Het was Tommy Bekooy die de bal prima binnenkopte voor Quick Boys uit een corner. Vlak daarvoor had de aanvaller een grote kans gemist voor de thuisploeg.

Jan Willem Kamp had het slotakkoord op zijn schoen. Hij kon een vrije trap van Sabir Achefay binnentikken en bepaalde daarmee de eindstand op 2-1. Door de overwinning van Quick Boys staan beide Katwijkse ploegen na de eerste speelronde bovenaan met drie punten.

IJsselmeervogels - Rijnsburgse Boys

De laatste vijf minuten van de eerste helft ontbrandde het duel. Eerst was het Ahmed el Azzouti die snoeihard raak schoot voor IJsselmeervogels. Even later kopte Jeroen Spruijt de 1-1 ruststand op het scorebord.

In de tweede helft deelden beide ploegen wel speldenprikjes uit, maar duurde het lang voordat de trekker werd overgehaald. Uiteindelijk was het Kevin van Diemen die de 2-1 maakte voor IJsselmeervogels, waardoor Rijnsburg met lege handen naar huis kon.

Scoreverloop

Excelsior Maassluis - VV Katwijk: 0-2 (0-2)

0-1 Susan (Strafschop)

0-2 Freriks

Noordwijk - AFC 2-2 (1-1)

1-0 Owobowale

1-1 Ignacio

2-1 De Kruijs

2-2 Schilder

Scheveningen - Spakenburg 1-1 (0-0)

0-1 Van der Linden

1-1 De Jong

Quick Boys - GVVV 2-1 (0-0)

0-1 De Graaf

1-1 Bekooij

2-1 Kamp

IJsselmeervogels - Rijnsburgse Boys 2-1 (1-)

1-0 El Azzouti

1-1 Spruijt

2-1 Van Diermen

Overige uitslagen:

Kozakken Boys - ASWH 3-2

Jong Volendam - Jong Sparta 2-2

De Treffers - HHC Hardenberg - later dit weekend

TEC - Koninklijke HFC - later dit weekend