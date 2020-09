Lisse en VVSB spelen gelijk bij seizoenstart, Ter Leede met lege handen

Ter Leede - Sportlust '46

Promovendus Sportlust kwam in de eerste helft terecht op voorsprong door Daniël van Warven. Zijn 0-1 was tevens de ruststand. Na rust bleef de ploeg uit Woerden de betere op het veld. Toch was het Ter Leede dat langszij kwam. Sohaib Echachbouni kopte de 1-1 binnen.

Sportlust ging er uiteindelijk met de drie punten vandoor. Kesly den Haag zette tien minuten voor tijd de 1-2 op het scorebord en bezorgde daarmee Ter Leede een slechte start van de competitie.

Excelsior '31 - FC Lisse

De eerste helft was er niet veel te beleven in Rijssen. Lisse miste na een half uur een strafschop, maar daarmee was de kous af voor de eerste 45 minuten. De doelpunten vielen in het tweede bedrijf.

Na een uur voetballen schoot Tom Duijndam de bal in de verre hoek en zette daarmee de Bollenstreekbewoners op voorsprong. Lang leken de drie punten mee naar Lisse te gaan. Maar in de slotfase scoorde Excelsior alsnog. Jammaro Diks schoot in de blessuretijd raak voor de ploeg uit Overijssel.

VVSB - Hoek

VVSB heeft met 1-1 gelijkgespeeld tegen Hoek. De doelpunten werden netjes verdeeld over beide helften. Steve Schalkwijk maakte in het eerste bedrijf de 0-1 voor de Zeeuwen. In de absolute slotfase van de tweede helft maakte Matthieu van den Assem de gelijkmaker voor de ploeg uit Noordwijkerhout

Stand per 05 september | Beeld: Omroep West

