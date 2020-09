'Regels blijven herhalen' tijdens eerste competitiewedstrijd in coronatijd

De eerste competitiewedstrijd tijdens de coronacrisis verliep voor Quick Boys zonder problemen. Niet alleen won de tweede divisionist met 2-1 van GVVV, voorzitter Bart van Kruistum was ook tevreden over hoe de bezoekers omgingen met de coronamaatregelen. 'Het was vooral een heel gedoe. We hebben een trouwe supportersschare en die wilden in de derde helft de wedstrijd nog even met elkaar nabespreken. Dan moet je de regels wel blijven herhalen.'

Het is een vreemd gezicht, de halflege tribunes op sportpark Nieuw Zuid. Door de coronamaatregelen moesten volwassenen anderhalve meter afstand van elkaar houden, waardoor veel stoeltjes leeg bleven. 'We mogen nu maar 1600 toeschouwers toelaten op het terrein. We hebben het geluk dat we een groot sportpark hebben, dus zaterdag waren er toch nog 1500 mensen bij de eerste wedstrijd', vertelt de voorzitter.

Van Kruistum heeft het idee dat de toeschouwers zich goed aan de regels hebben gehouden. 'Als je rondom het veld keek, zag je dat mensen over het algemeen wel afstand hielden. Maar wat het dan weer lastig maakte om het in de gaten te houden, is dat de jeugd tot achttien jaar wel bij elkaar mag staan. We hadden daarom voor onze businessclub een speciale ingang gemaakt, zodat de jongeren en de wat oudere groep zoveel mogelijk gescheiden bleven.'

Omgevingsvergunning aanvragen

Quick Boys had het geluk dat het zaterdag heerlijk weer was. 'De temperatuur hielp natuurlijk wel mee', legt Van Kruistum uit. 'In de kantine mogen we niet meer dan honderd mensen toelaten, dus bij slecht weer kunnen we onze bezoekers nooit allemaal tegelijk kwijt.'

De voetbalclub wil daarom een grote tent op het terrein zetten om meer toeschouwers een droog onderkomen te kunnen geven. 'Maar we hebben van de gemeente Katwijk gehoord dat als we een tent langer dan een maand willen laten staan, het een bouwwerk is. Dan moeten we een omgevingsvergunning aanvragen. En het kan wel twee maanden duren voor we die krijgen. Dat frustreert wel. Ik denk: we zitten nu in een uitzonderlijke situatie door het coronavirus en laten we met zijn allen creatief zijn.'

'Winter een ander verhaal'

Want Van Kruistum beseft dat het niet elke thuiswedstrijd zulk mooi weer zal zijn als zaterdag. 'De temperatuur was nu goed, maar in de winter is het natuurlijk een heel ander verhaal. Dan moeten we iets anders verzinnen voor het publiek. We hopen dan ook snel met de gemeente tot een oplossing te komen.'

Tot die tijd gaat Quick Boys op dezelfde voet door als zaterdag. 'We zullen de regels moeten blijven herhalen. Ook tijdens de wedstrijd hebben we een paar keer omgeroepen dat mensen zich aan de regels moesten houden', zegt Van Kruistum

'Fuck de corona'

De club heeft volgens de voorzitter een goede start gemaakt, maar dit is volgens hem geen garantie voor de toekomst. 'Vooral jongeren denken al snel fuck de corona en gaan hun eigen gang. Daar ben ik het meest bang voor. Daar komt bij dat deze groep moeilijk te bereiken is. Ze lezen niet meer. Je kunt wel protocollen op de website zetten, maar die lezen ze echt niet. Je moet het visueel maken om ze te bereiken. Het is noodzakelijk dat dit lukt, want we moeten met zijn allen onze schouders eronder zetten.'

