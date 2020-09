Dodelijke steekpartij Den Haag: wie stak de man met het witte hondje dood?

De politie heeft nog geen idee wat de aanleiding was voor de dodelijke steekpartij zaterdag in een portiek aan de Schoutendreef in Den Haag. Dat zegt een woordvoerder. Bij de steekpartij kwam een man om het leven. De buurt vraagt zich ook af wat er precies is gebeurd.

De man werd zaterdagmiddag rond 16.10 uur zwaargewond gevonden in een portiek aan de Schoutendreef in Den Haag Zuid-West. Hulpdiensten rukten massaal uit en ook de traumahelikopter werd opgeroepen om artsen te laten bijspringen. Toch overleed het slachtoffer op de portiek.

Volgens de woordvoerder is er een Team Grootschalige Opsporing gevormd die de steekpartij onderzoekt. Dat is een team rechercheurs dat zich speciaal op deze zaak richt. Er is nog niemand aangehouden.

'Oh ja het hondje'

Een vrouw die in de flat er naast woont schat het slachtoffer rond de dertig: ‘een doodnormale man’, meer weet ze niet over hem.

Een andere bewoonster schat het slachtoffer wat ouder: zo tussen de 30 en de 40, vermoedt ze. ‘Hij had weinig contact met mensen’, wel weet ze dat hij een klein wit hondje had. Dat is meegenomen. Verschillende buurtbewoners weten wie het is als het hondje ter sprake komt.

Opeens allemaal politie

De vrouw stond boodschappen uit te laden toen de hulpdiensten aankwamen. ‘Ineens kwam er een ambulance en allemaal politie’. Op het sportveldje in de aangrenzende straat landde een traumahelikopter. Maar de hulp mocht niet meer baten. Inmiddels wordt er op het veldje weer gevoetbald.

‘Ze hebben hem nog geprobeerd te helpen’, vertelt een vrouw vanaf het balkon dat zicht heeft op de flat waar het slachtoffer op drie hoog zou wonen. ‘Ik ben hier wel van geschrokken’, zegt ze. De vrouw vertelt dat er de hele nacht onderzoek gedaan is in de flat. ‘Er stond een witte tent voor de deur’. Ook zondagmiddag zijn de rechercheurs nog onderzoek aan het doen.

'Slachtoffer onbekend'

Forensische specialisten van de politie kammen het trappenhuis uit op zoek naar sporen.

Een agent bewaakt de ingang van het portiek. Rechercheurs gaan langs de deuren om informatie te verzamelen, vertelt een buurtbewoner. 'Ze zijn bij iedereen in de flat geweest', zegt een man die in de flat ernaast woont. 'Ze weten nog niet wie het is.' Volgens hem is het slachtoffer een Poolse jongen. 'Hij woonde hier pas een paar maanden, hij was heel erg op zijn eigen.'

Een man die zijn hondje uitlaat is een andere mening toegedaan: 'Ik kom zelf uit Polen en heb hem wel eens horen praten, maar ik verstond hem niet. Hij was geen Pool denk ik, maar eerder Bulgaars ofzo.'