Uitfestival in Den Haag naar binnen

Normaal is het Lange Voorhout het bruisend middelpunt van de start van het nieuwe culturele seizoen, dit jaar is er niets te doen. En dat tijdens het UIT Festival. Reden: in verband met corona is het omgedoopt in Binnen Uit Festival. Leuk bedacht, maar de bezoeker is nog terughouden.

'We zijn weer open en daar zijn we blij mee', vertelt Gemma Jelier van het Korzo Theater. Alles moet met een reservering, voorzichtigheid is geboden en met lege stoelen ertussen. Bij Theater Korzo zijn er nu 55 stoelen beschikbaar en moeten er 148 stoelen leeg blijven tijdens een voorstelling in de grote zaal.

Zondag is het 'uitverkocht' bij Korzo. Maar de bezoekers zijn onwennig. Ze moeten er echt zijn om en wennen aan het wederom kunnen uitgaan, voordat de gang naar het theater weer vertrouwd wordt.

Goede Spirit

Mensen die bij Korzo een voorstelling bezoeken kunnen een lege stoel of een hele lege rij stoelen kopen. Op die manier sponsoren ze de artiesten en de kunstenaars in deze moeilijke tijden voor de cultuursector.

'Het is een lastige tijd', zegt Gemma Jelier. 'Zowel voor theater als voor de artiesten. Maar we moeten door en we hebben op dit moment nog goede spirit.'

Workshops afgeblazen

Bij Jeugdtheater Rabarber is er tijdens het Binnen UIT Festival een preview van een jongerenvoorstelling te zien, die in de herfstvakantie van start gaat. Daarnaast is er een workshop. 'We hadden meer workshops in de aanbieding, maar mensen zijn nog best afwachtend', vertelt Ellen van der Sar van de theaterschool. 'We hebben dus een aantal workshops voor vandaag afgeblazen.

Maar ze is ook enigszins opgelucht: 'Bij ons zijn de acteurs kinderen en voor hen gelden gelukkig niet zulke strenge Corona maatregelen. Daardoor kunnen we wel wat vrijer werken hier bij de repetities en klassen.'

Waakvlam

Het UIT Festival was dit jaar volkomen anders . Geen feestsfeer buiten, maar 34 instellingen met kleine feestjes binnen. Bij de Grote Kerk in Den Haag speelt er toch nog iets buiten.

Het is een orkest uit de stad met veel blazers. Zij blazen het nummer The Eternal flame van The Bangles. De cultuursector zit in zwaar weer, maar het creatieve vuur in de stad blijft doorbranden, ook al is het dan af en toe slechts een waakvlam.