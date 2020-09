Hoogste huurstijging in zes jaar, vooral in Den Haag en Rotterdam

Huurders in Den Haag betaalden gemiddeld 3,6 procent meer huur dan het jaar daarvoor. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Alleen in Rotterdam steeg de huurverhoging harder, namelijk 4,1 procent. In heel Nederland ging de huur vanaf 1 juli met 2,9 procent omhoog. Het is de grootste stijging sinds 2014.

De relatief sterke huurstijging in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam draagt er ook aan bij dat Zuid- en Noord-Holland de provincies zijn met de sterkste huurstijgingen. In Zuid-Holland is de huur gemiddeld 3,2 procent gestegen. De hogere stijging is vooral het gevolg van de hogere inflatie, meldt het CBS.

De maximale huurverhoging is gekoppeld aan de inflatie. Als de inflatie omhoog gaat, mogen de huren harder meestijgen. Volgens het CBS is de maximale huurstijging in 2020 5,1 procent of 6,6 procent, afhankelijk van het inkomen van de huurder. Het inflatiecijfer van dit jaar is 2,6 procent. Dat betekent dat de reële huurstijging - huurstijging min de inflatie - dit jaar in Zuid-Holland op 0,6 procent ligt. In heel Nederland is dat op 0,3 procent, sinds 2009 is de reële huurstijging niet zo laag geweest.

Een meerderheid van de Eerste Kamer wilde dat de gebruikelijke huurverhoging op 1 juli niet zou doorgaan vanwege de coronacrisis, maar tweemaal legde minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken een motie hierover naast zich neer. Volgens haar was een huurbevriezing niet nodig en moesten verhuurders hun huurders helpen als zij financiële problemen hadden. De Eerste Kamer steunde vervolgens een motie van afkeuring tegen de minister, wat zeer zeldzaam is.

Hoogste stijging bij woningcorporaties

Bijna 70 procent van alle huurwoningen is in het bezit van woningcorporaties. Dit jaar is de gemiddelde huurverhoging bij corporaties duidelijk hoger dan vorig jaar. Dit huur steef van 2,0 naar 2,7 procent. Ook dit komt vooral door de hogere inflatie. Een klein deel van de corporaties kiest ervoor om de huurverhoging uit te stellen naar later dit jaar, aldus het CBS.

De huurstijging van de vrijesectorwoningen is dit jaar juist lager: 3,0 procent nu tegen 3,3 procent in 2019. Bij bijna 18 procent van de vrijesectorwoningen bleven de huren dit jaar gelijk, vorig jaar was dit bij ruim 7 procent.

Grote verschillen in een complex

De huren stijgen vooral als er nieuwe bewoners in de huurhuizen komen. De gemiddelde verhoging bij wisseling van huurders was dit jaar 9,5 procent. Vorig jaar was dit nog 8,2 procent. Verhuurders zijn niet gebonden aan de maximale huurverhoging als een nieuwe huurder in de woning trekt.

'Door de krapte op de woningmarkt zie je dat de huurprijzen van buren in één complex enorm kunnen verschillen', zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS tegen de NOS. 'Sommige mensen huren al twintig jaar voor een laag tarief. Als zij vertrekken, wordt de huur voor de nieuwe huurders gelijk een stuk hoger.'