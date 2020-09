'Vaccinatie is de norm en gezamenlijke verantwoordelijkheid'

De eerste vaccinatieweek in Den Haag is maandagochtend van start gegaan. ‘Vaccineren is de norm en een gezamenlijke verantwoordelijkheid’, zegt wethouder van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid Kavita Parbhudayal. 'We zitten in een gezondheidscrisis en we moeten met elkaar in gesprek gaan.'

In Den Haag ligt de vaccinatiegraad bij kinderen onder de 90 procent, terwijl voor een goede bescherming tegen infectieziekten 95 procent van de kinderen ingeënt moet zijn. De vaccinatiegraad van bijvoorbeeld de tweejarigen in Den Haag daalde van 89,4 procent in 2017 naar 87,9 in het jaar erop. De vaccinatieweek moet het bewustzijn over vaccineren vergroten en de vaccinatiegraad vergroten.

Hadriye had haar twijfels om haar dochter te laten vaccineren, omdat ze niet precies wist wat alles inhield. Maar door de informatie die ze aan de start van de vaccinatieweek heeft gekregen heeft haar mening veranderd. 'Nu ik dit allemaal weet laat ik mijn dochter wel vaccineren', zegt ze tegen Omroep West.

Verwarring

Volgens jeugdarts Esther Kuipers is er veel informatie over vaccineren op het internet te vinden waardoor ouders in verwarring worden gebracht. 'In dit geval zou je dan moeten vertrouwen op artsen en experts die je vertellen dat het belangrijk is.'

'De infectieziekten waartegen we inenten, kunnen zo weer de kop opsteken, denk maar aan de mazelenuitbraak in Den Haag in 2019. Voor kinderen die nog niet gevaccineerd zijn, op basis van hun leeftijd of vanwege vroeggeboorte of een chronische ziekte, blijven deze ziekten levensgevaarlijk. Zij hebben de bescherming van anderen hard nodig', aldus Parbhudayal.

Mazelenuitbraak

De uitbraak van de mazelen kwam voor artsen niet onverwacht. Wel is het zorgwekkend, stelt jeugdarts Esther Kuipers. 'Het is ontzettend besmettelijk. Op kinderdagverblijven en crèches zitten kinderen die te jong zijn om gevaccineerd te worden en als er dan een ouder kind tussen zit wat niet gevaccineerd is en de mazelen krijgt dan is een uitbraak heel makkelijk en niet te voorkomen.'

