Vier kinderopvanglocaties gesloten vanwege coronabesmettingen

Vier kinderopvanglocaties van Junis in Alphen aan den Rijn zijn tot en met vrijdag gesloten vanwege coronabesmettingen. Het gaat om de locaties Atlantis, BSO De Pioniers, Backpackers en het Eiland, allen in de wijk Kerk en Zanen. Twee medewerkers zijn besmet met het coronavirus, daarnaast zitten acht medewerkers preventief in quarantaine.

'Zaterdag wisten we dat er één medewerker besmet was met het coronavirus, inmiddels weten we dat het om twee medewerkers gaat', meldt een woordvoerder van Junis aan mediapartner Studio Alphen. 'De andere collega's die preventief in quarantaine zitten hebben samengewerkt met deze collega's. Daardoor hebben we onze personele bezetting niet rond gekregen, waardoor we vier vestigingen tot het einde van de week dicht houden.'

Kinderen die in nauw contact zijn geweest met de twee medewerkers krijgen het dringende advies om zo veel mogelijk thuis te blijven. Ouders of verzorgers worden daarover geïnformeerd door de GGD of Junis. Deze kinderen mogen wel gewoon nog naar school, sportactiviteiten en de kinderopvang.