Welke jonge 'held' redde drenkeling in Den Haag? 'Hij verdient een nieuw mobieltje'

De jongen is opgevangen in een politiebus, rechts het water | Foto: Regio15

'Hartstikke goed wat hij heeft gedaan. We zijn heel trots op hem.' Een vrouw uit Den Haag hoopt in contact te komen met een jongen die afgelopen zaterdag een drenkeling achterna sprong. 'Zijn telefoon heeft het niet overleefd, dus ik wil kijken of we hem kunnen helpen aan een nieuwe.'

De tiener, die waarschijnlijk een jaar of 16 is, fietste zaterdagavond over de Lijnbaan bij de Noord-West Buitensingel in Den Haag. Op dat moment viel er een man in het water. 'Hij stond in de bosjes en gleed zo het water in', vertelt de ooggetuige, die graag anoniem wil blijven. 'Die jongen reed op dat moment net voorbij. Hij gooide zijn fiets en tas meteen aan de kant en sprong erin.'

Ondertussen vormden omstanders vanaf de kade een soort ketting om de twee uit het water te krijgen. 'De man liep daarna weg, maar de brandweer heeft hem teruggehaald en voor hem gezorgd', zegt de getuige. De jongen is nog nagekeken door ambulancepersoneel, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis.

Telefoon gesneuveld

Wat de tiener te laat doorhad toen hij in het water sprong: zijn mobieltje zat nog in zijn zak. 'Die heeft hij nog wel op de kant gegooid, maar toen was het al te laat.' Waarschijnlijk zit de jongen nu dus zonder mobiele telefoon. 'Toch hoop ik contact met hem te krijgen', vertelt de Haagse, die alles zag gebeuren. 'Dan kunnen we iets op poten zetten om geld in te zamelen voor een nieuwe telefoon. Want dat verdient hij. Deze held mag hier niet op achteruit gaan, vind ik.'

Weet jij wie deze jongen is of ben je het zelf? Onze redactie hoort het graag via redactie@omroepwest.nl of 070-3078888.

Binnen een half uur na publicatie van dit artikel meldde zich al iemand bij de redactie van Omroep West die een mobiele telefoon beschikbaar wil stellen. 'Die jongen moet alleen zelf even voor een simkaartje zorgen', zegt de gulle gever.