Lab in Rijswijk gaat 44.000 coronatesten per dag 'verwerken'

Het van oorsprong Franse bedrijf Eurofins gaat het laboratorium in Rijswijk flink uitbreiden. Aanleiding is een afspraak met de overheid om er coronatesten te gaan verwerken. Over enkele maanden moeten er 44.000 testen per dag verwerkt kunnen worden. Dat kan nog worden verhoogd naar 50.000 testen. Dat zegt directeur Jacob Olie van Eurofins Nederland.

Het bedrijf Eurofins heeft achthonderd laboratoria over de hele wereld. In Rijswijk zit een lab dat normaal werkt voor onder meer ziekenhuizen en huisartsen. Coronatesten worden normaal gesproken door laboratoria van de GGD verwerkt en beoordeeld. Omdat er zoveel worden afgenomen dreigen die labs 'verstopt' te raken. Het ministerie van Volksgezondheid heeft nu externe partijen gevraagd bij te springen, Eurofins is daar één van.

'Eurofins maakt de eigen testkits', zegt directeur Olie. In fabrieken in Duitsland en Frankrijk zijn 1 miljoen van die 'kits' op voorraad. Daardoor is de kans dat er een tekort ontstaat minimaal, omdat er niet op de markt gezocht hoeft te worden naar materialen om de coronatesten te analyseren.

Apparaten gekocht

De apparatuur die nodig is om de testen te verwerken is enkele maanden geleden al besteld en wordt binnenkort geïnstalleerd. Vervolgens moet nog worden gekeken of alles goed werkt, maar Jacob Olie verwacht vanaf half oktober klaar te zijn om negenduizend coronatesten per dag te kunnen analyseren. Met de overheid is afgesproken dat die capaciteit tegen het eind van het jaar verhoogd is tot 44.000 per dag. Het bedrijf zoekt nog wel naar personeel.

LEES OOK: Geen extra maatregelen in Den Haag na piek coronabesmettingen