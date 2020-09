Lucas redde man uit water: 'Ik heb wat moeite met de term held'

Lucas ziet de man als lopen als hij terugfietst naar huis. Hij heeft foto's gemaakt, want dat is zijn hobby. 'Ik zag de man lopen en hoorde hem ook in zichzelf praten. Het leek me verstandig om even te kijken wat hij ging doen, want hij leek echt verward.' Later hoorde hij van de politie dat de man dronken was. 'Toen ik zag dat hij in het water viel, heb ik meteen mijn tas afgedaan en mijn fiets weggegooid en ben hem achterna gesprongen.' Maar de drenkeling blijkt veel te zwaar voor Lucas. 'Ik heb toen maar zijn hoofd boven water gehouden en heb om hulp geroepen. Die kwam gelukkig.'

Mensen die op zijn geroep afkomen, weten de drenkeling met veel moeite op de kade te krijgen. Op het moment dat Lucas alleen in de singel ligt, bedenkt hij zich dat zijn telefoon nog in zijn broek zit. 'Ja heel dom, maar ik heb hem met een onhandige worp op de kade gegooid voordat ik zelf uit het water werd geholpen.' Het mobieltje heeft de reddingsactie niet overleefd. 'Maar ik heb inmiddels een nieuwe hoor', grijnst hij. 'Ik ben 16 en ik kan echt niet zonder. En eerlijk gezegd was ik al aan het nadenken over een andere.'

Brandweer was er als eerste

Als Lucas op de kant zit, heeft hij het goed koud maar er is inmiddels een brandweerwagen gestopt. 'Ik denk dat die toevallig kwam langsrijden', zegt hij. Van de brandweer krijgt hij een isolatiedeken om warm te blijven. Dan komt ook de politie en een ambulance. 'Ergens in de commotie ben ik de drenkeling zelf uit het oog verloren. Hij is nog wel een paar keer teruggekomen om mij een knuffel te geven. Dat geeft ook wel aan dat hij echt verward was, denk ik.' Een vrouw die alles zag gebeuren, geeft hem ook nog een droge trui. Als Lucas dit vertelt, zegt hij peinzend: 'Ik weet eigenlijk helemaal niet of ze die terug wil hebben. De trui ligt nu hier.'

Lucas wordt in de ambulance nagekeken. 'Ze wilden vooral kijken of ik niet onderkoeld was. Maar mijn temperatuur was 37,3 en de bloeddruk was ook goed, dus toen mocht ik gaan. Ik was zo naïef dat ik helemaal niet dacht aan wat er kon gebeuren toen ik het water insprong. Of er iets scherps in het water zou liggen of dat ik een infectie zou kunnen oplopen. Totaal niet aan gedacht...'

Moeite met term 'held'

'Ik heb moeite met de term held. Ik was echt niet alleen daar, er waren ook andere mensen die de verwarde man op de kade hebben getrokken. Die hebben net zo goed meegedaan aan de redding', zegt Lucas. Maar Lucas is nat en de politie vindt hem wel degelijk een held. Met fiets en al wordt hij door de agenten in een busje naar huis gereden. 'En ik kreeg een bos bloemen van de politie als dank.'

De bos bloemen van de politie | Foto: Lucas Anderson

Van de drenkeling zelf kreeg hij op de avond zelf dus een paar knuffels, maar daar bleef het bij. De man die verward in het water viel en door Lucas werd gered, is weggelopen en niet meer gezien.