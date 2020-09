OM: moordverdachte Wendell G. overleefde steekpartij 'maar net'

Wendell G. die verdacht wordt van het doden van zijn vriendin in 2017 en eind mei zelf werd neergestoken, was er slecht aan toe. Dat bleek dinsdag in de rechtbank. 'Hij heeft het ternauwernood overleefd', zei de officier van justitie.

De 57-jarige G. werd op 31 mei neergestoken in de omgeving van het Heeswijkplein in Den Haag. Daarna werd hij zwaar gewond afgeleverd bij het ziekenhuis. 'Hij heeft in coma gelegen en ze hebben hem in coma gehouden', aldus de officier.

Dinsdag was de eerste zitting tegen de verdachte van de steekpartij. De 67-jarige Edlin S. wordt vervolgd voor poging tot moord. Over zijn motief is niets duidelijk geworden.

Vrijspraak

S. is de ex-partner van Olena Lyubysheva. De 42-jarige Russische werd op 24 januari 2017 zwaargewond aangetroffen in het appartement van G. aan de Haagse Leyweg. Een dag later overleed ze in het ziekenhuis aan ernstig hersenletsel.

G. werd aangeklaagd voor de dood van de vrouw, maar de rechtbank sprak hem vrij. Het Openbaar Ministerie (OM) ging tegen dat besluit in hoger beroep.

Zaak tegen S.

Op 16 november gaat de zaak tegen S. verder. Tot die tijd blijft hij in de cel. Een verzoek van zijn advocaat om hem onder voorwaarden voorlopig vrij te laten, wees de rechtbank dinsdag af.

