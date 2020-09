Wat gaat er wel gebeuren tijdens Prinsjesdag in Den Haag

Nog een week en dan is het Prinsjesdag. Vanwege de coronacrisis ziet Prinsjesdag er dit jaar heel anders uit dan normaal. Zo is er geen publiek welkom en gaat de rijtoer van de koning door Den Haag niet door. Maar wat gebeurt er wel deze derde dinsdag van september?

Elk jaar presenteert de regering in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal haar plannen voor het komende jaar. Koning Willem-Alexander spreekt dan namens de regering de Troonrede uit. Deze twee onderdelen zullen ook volgende week gewoon plaatsvinden. Normaal gesproken gebeurt dat in de Ridderzaal, maar vanwege de coronamaatregelen wordt er uitgeweken naar de Grote Kerk in Den Haag waar meer ruimte is. In de kerk mogen 270 mensen naar binnen, waar er normaal gesproken zo'n 900 genodigden zijn.

Ook staat er een militaire erewacht bij de Grote Kerk, waar de koning rond 13.20 uur aankomt. Even later spreekt hij de troonrede uit, waarna hij terugkeert naar Paleis Noordeinde. De koning zal dit jaar niet in zijn koets door de stad rijden op weg naar het voorlezen van de troonrede. Het koningspaar komt met zijn gevolg deze keer met de auto. In andere jaren rijdt de koning op Prinsjesdag in de Glazen Koets van Paleis Noordeinde naar de Ridderzaal. In 2015 reed de koning in de veelbesproken Gouden Koets naar de Ridderzaal, maar het is nog maar de vraag of die koets ooit op straat terugkeert. Komend jaar wordt de koets na restauratie in Museum Amsterdam tentoongesteld. Een vast ritueel op Prinsjesdag zijn de saluutschoten door een batterij Gele Rijders van Defensie. Dat gebeurt normaal gesproken jaarlijks op het Malieveld, maar zal dit jaar niet doorgaan.

Troonrede en aanbieden koffertje

Bij aankomst bij de Grote Kerk wordt de koning ontvangen door de 'commissie van in- en uitgeleide', onder leiding van de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib. Vervolgens leest hij als staatshoofd de Troonrede voor. Koning Willem-Alexander schrijft de Troonrede niet zelf; dat doen de ministers. Iedere minister schrijft over zijn of haar eigen beleidsterrein. De minister-president en zijn ambtenaren op het ministerie van Algemene Zaken maken van alle informatie samen uiteindelijk één verhaal.

Na de vergadering in de Grote Kerk keren de Kamerleden van de Tweede Kamer terug naar de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Daar biedt de minister van Financiën om 15.00 uur de Miljoenennota en de Rijksbegroting 2021 aan; het aanbieden van het 'koffertje'. In het koffertje zitten dus de Miljoenennota en de rijksbegroting. In de rijksbegroting staan de voorstellen voor uitgaven, verplichtingen en inkomsten van de rijksoverheid voor het komende jaar, per ministerie. De Miljoenennota geeft een toelichting op de rijksbegroting. In de Miljoenennota worden de belangrijkste plannen en keuzes van de regering samengevat, en wat deze plannen kosten. Daarnaast wordt de economische en financiële situatie van Nederland beschreven.

Geen publiek

Voordat het kabinet alle plannen mag gaan uitvoeren, moet het parlement deze beoordelen en goedkeuren. Daarom begint de Tweede Kamer kort na Prinsjesdag met de Algemene Politieke Beschouwingen over wat de plannen van de regering voor de Nederlandse samenleving betekenen. In de weken daarna behandelt de Tweede Kamer de begrotingen van de afzonderlijke ministeries.

De officiële handelingen op Prinsjesdag gaan dit jaar dus wel door, de ceremonies eromheen zijn flink uitgekleed. Publiek is daardoor genoodzaakt de dag vanuit huis te volgen. Dat is geen reden om te treuren, want bij Omroep West hoef je niks te missen. Zo wordt de Troonrede live uitgezonden op radio, TV en via de website en app. Ook staat Radio West deze derde dinsdag in het teken van Prinsjesdag.