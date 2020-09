Werkstraf voor telefoonfraude nep-medewerker KPN

Een 29-jarige man uit Gorinchem is veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur omdat hij illegaal telefoonlijnen van KPN gebruikte. Hij deed dat door verkleed als medewerker van het telecombedrijf verdeelkasten open te maken. Hij liep in 2018 tegen de lamp in Alphen aan den Rijn. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie (OM) twee maanden gevangenisstraf.

In 2018 stelde KPN vast dat er verschillende telefoonhuisjes, zoals een verdeelkast wordt genoemd, illegaal geopend werden. Op 8 september 2018 werd de man betrapt bij een telefoonhuisje aan de Sterrenlaan in Alphen aan den Rijn. 'Hij was druk in de weer in het huisje met veertien handtelefoons, twaalf telefoonopladers en verschillende stekkerblokken. Verder was hij gekleed in een KPN-vestje, ook al was hij in het geheel niet in dienst van KPN', meldde het OM eerder.

De man werd aangehouden. Later bleek dat hij in het telefoonhuisje rechtstreeks had ingeplugd op telefoonlijnen om op rekening van abonneehouders naar betaalnummers te bellen. 'Hiermee konden mobiele beltegoeden en geschenkbonnen worden opgewaardeerd', aldus het OM.

