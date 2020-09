Gouden Koets volgend jaar niet te zien tijdens Prinsjesdag, gaat naar museum

Nadat de Gouden Koets volgend jaar klaar is na restauratie komt het voertuig tussen juni en november in het Amsterdam Museum te staan. Daardoor zal de koets volgend jaar niet worden ingezet op Prinsjesdag.

Het rijtuig is sinds 2016 in restauratie en raakte eerder in opspraak vanwege het zijpaneel met koloniale aspecten, met onder meer een knielende zwarte man namens Suriname en de Antillen. Koning Willem-Alexander zei onlangs nog dat pas na afronding van de restauratie zou worden beslist of de Gouden Koets blijft rijden op de derde dinsdag in september. Ook liet hij weten dat hij de discussie erover volgt, maar er niet aan deelneemt.

De koets was een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging in 1898. Meer dan 1200 ambachtslieden werkten aan de koets. Het museum krijgt de koets in bruikleen voor de expositie 'Gouden Koets - Geschenk van Amsterdam'.

Actuele discussie

Met de komst van de gerestaureerde Gouden Koets naar het Amsterdam Museum wil museumdirecteur Judikje Kiers naast de geschiedenis ook ingaan op de actuele discussie over het rijtuig. 'In een tijd waarin het debat over de toekomst van beladen erfgoed in de maatschappij actueler is dan ooit. Als museum moeten we een rol spelen in actuele maatschappelijke vraagstukken.'

De discussie over de Gouden Koets woedt overigens al langer. Toenmalig SP-Kamerlid Harry van Bommel pleitte er negen jaar geleden al voor het rijtuig een plek te geven in een museum. De laatste keer dat de koets werd gebruikt, op Prinsjesdag in 2015, waren er protesten tegen de inzet.

Glazen Koets

De afgelopen Prinsjesdagen deden koning en koningin de rijtoer daarom in de eerder al gerestaureerde, veel oudere Glazen Koets. Deze was eerder na een restauratie ook te zien voor het publiek. Volgende week op Prinsjesdag is er vanwege het coronavirus helemaal geen rijtoer met koetsen.

LEES OOK: Restauratie Gouden Koets: 'Het is zwaar werk, wat niemand gaat zien'