Goudse geldezel krijgt taakstraf na oplichting bejaarde vrouw

De vrouw werd opgelicht via Whatsapp. Ze kreeg een berichtje van iemand die zich voordeed als haar zoon. Hij had zogenaamd een nieuw nummer en zijn eigen rekening was geblokkeerd. Omdat het woordgebruik hetzelfde leek, maakte de vrouw in drie etappes 6.000 euro over.

Het geld kwam vervolgens terecht op de rekening van de 25-jarige Gouwenaar. Zelf zei hij niets met de oplichting te maken te hebben. Wel leende hij regelmatig zijn pincode uit. Aan wie wilde hij niet zeggen.

Geldezel

Geldezels krijgen volgens het Openbaar Ministerie (OM) een beloning voor het beschikbaar stellen van hun rekening. Het is niet zeker of dat in deze zaak ook zo was, aldus het OM.

De officier van justitie eiste een werkstraf van 50 uur voor het witwassen van crimineel geld. De politierechter heeft de eis overgenomen. Wie de oplichters zijn, is niet duidelijk geworden. 'Het telefoonnummer is niet herleidbaar', besluit het OM.