Brandstichter CBR Rijswijk krijgt tbs met dwangverpleging

Brand bij CBR in Rijswijk | Foto: Regio15

Ahmad B. is veroordeeld voor tbs met dwangverpleging omdat hij het gebouw van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) in Rijswijk in brand heeft gestoken. De 39-jarige Hagenaar stond dinsdag terecht in de rechtbank in Den Haag. Hij was al negen keer gezakt voor zijn rijexamen en heeft de brand gesticht om aandacht voor zijn situatie te vragen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had drie jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank zegt dat het in het belang van de verdachte en de maatschappij is dat de tbs-maatregel zo snel mogelijk begint. Daarom krijgt de brandstichter geen gevangenisstraf voorafgaand aan zijn behandeling.

Een getuige zag B. op 4 januari 2020 binnenlopen in het CBR-gebouw. Hij had een tas en een mayonaise-emmer van 10 liter, gevuld met benzine, bij zich. De Hagenaar gooide de tas op de grond en stak de benzine die eruit liep aan. De inhoud van emmer gooide hij op de vlammen.

Schade

De brand veroorzaakte veel materiële schade en het pand kon daardoor zes maanden niet worden gebruikt, met alle gevolgen voor medewerkers en examenkandidaten. 'Daarbij komt dat de brand en de rookontwikkeling ernstige of zelfs fatale gevolgen had kunnen hebben voor de aanwezigen in het pand', zegt de rechtbank.

'Waarom zak ik 8, 9 keer?', vroeg de verdachte zich twee weken geleden in de rechtbank af. 'Ik heb al jaren mijn rijbewijs.' B. werd geboren in de Syrische stad Aleppo en vluchtte voor de oorlog in zijn land naar Nederland.

Stoornis

Deskundigen menen dat de Syriër lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis, waarbij hij denkt dat hij door iedereen wordt benadeeld. Zijn woede richtte hij op het CBR. Daarom zou hij in aanmerking komen voor tbs. Ook wordt geacht dat de kans groot is dat B. in herhaling valt. De rechtbank is het eens met die conclusie.

Volgens de rechtbank is het is noodzakelijk dat de verdachte intensief wordt behandeld. Omdat het om een ernstig feit gaat, kan de duur van de maatregel langer dan vier jaar duren.

LEES OOK: Vergoeding voor gedupeerde examenkandidaten na CBR-brand