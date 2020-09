Burgemeester Lenferink: 'Hang 3 oktober de Leidse vlag uit!'

Bijna alle activiteiten zijn verder afgelast. Alleen voor leden van de 3 October Vereeniging zijn er enkele dingen georganiseerd. 'En dat zijn activiteiten die veilig lijken', zegt Lenferink in een interview met mediapartner Sleutelstad. Zo kunnen leden zich tussen 10 en 13 september inschrijven voor de uitdeling van haring en wittebrood. De haring en het brood worden dit jaar niet in de Waag, maar buiten uitgedeeld. En ook de traditionele herdenkingsdienst in de Pieterskerk gaat door, maar met veel minder aanwezigen dan normaal.

De kermis en optocht gaan in ieder geval niet door en ook zal er geen live muziek zijn dit jaar. De taptoe voor verenigingen wordt vervangen door een online variant. Het mini-koraal voor de basisscholen gaat door, maar dan zonder publiek. Het is nog onduidelijk of de Reveille en de Koraalzang door gaan. Via een speciale gratis 3 oktober-app en via de Rijdende Geus, een oude SRV wagen die de wijken bezoekt, kunnen Leidenaren de laatste ontwikkelingen rond de viering van het Leidens Ontzet volgen.

'Hang de Leidse vlag uit'

'We hadden het graag anders gezien, maar het is even niet anders', zegt Lenferink. 'De horeca organiseert ook niks dus ik verwacht dat het een normale zaterdag zal worden. Ik hoop wel dat iedereen gaat vlaggen, want het blijft natuurlijk wel 3 oktober.'

Lenferink hoopt dat Leidenaars niet op eigen houtje massaal de straat op gaan om feest te vieren. 'Dat is een risico dat we lopen, maar ik ga er vanuit dat de mensen begrip hebben voor de situatie. En mocht het toch uit de hand lopen, dan zijn we daar wel op voorbereid.'