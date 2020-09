Straatrover steelt portemonnee met 2000 euro van oudere man

Een 67-jarige Zoetermeerder is op een gewelddadige manier beroofd van zijn portemonnee, waar 2000 euro in zat. Uit camerabeelden blijkt dat hij vanuit het Stadshart is gevolgd. De verdachte is duidelijk in beeld.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer koopt op maandag 13 juli aan het eind van de middag toto-loten bij Hoogvliet in het centrum van Zoetermeer. Daarna gaat hij even naar het Sir Winston casino, waar hij zo’n tien minuten binnen is. Vervolgens loopt hij op zijn gemak terug naar huis. Hij steekt de Italiëlaan over en wandelt richting de Athenestraat.

Als hij op de Korinthestraat loopt, wordt hij van achteren vastgepakt. Iemand slaat een arm om zijn nek, waardoor hij geen kant meer op kan. De straatrover trekt de portemonnee op een hardhandige manier uit de broekzak van de man. Daarna rent hij weg, een doodlopende straat in. Als hij ontdekt dat hij niet verder kan, rent hij weer terug in de richting van het slachtoffer. Die geeft hem een trap, waardoor de dader op de grond valt. Hij staat weer op en vlucht richting het stadshart. Een getuige gaat achter de man aan en ziet dat hij de parkeergarage van de Hoogvliet supermarkt in rent.

Slachtoffer is gevolgd

Als de politie beelden van bewakingscamera's gaat bekijken, blijkt dat het slachtoffer al ruim voor de beroving is gevolgd door de verdachte. Hij heeft zelfs een tijdje op een muurtje bij het casino zitten wachten tot meneer weer naar buiten kwam. Ook op zijn vlucht is hij vastgelegd.

De politie heeft het slachtoffer gevraagd waarom hij met zoveel geld over straat liep. Hij had het al bij zich voor hij naar het casino ging, omdat hij het niet thuis wilde laten liggen. Zijn angst was dat er zou worden ingebroken en dat het geld dan zou worden gestolen.

Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem