Slachtoffer dodelijke steekpartij Delft is 36-jarige Chakib

Het slachtoffer van de dodelijke steekpartij in een huis aan de De Colignystraat in Delft is de 36-jarige Chakib, ook bekend onder zijn bijnaam Sjakie. De man kwam vorige week dinsdag om het leven. Sindsdien doet de politie onderzoek naar zijn dood. Het rechercheteam komt graag meer te weten over hem.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Dinsdag 1 september rond 14.15 uur werd duidelijk dat Chakib was neergestoken in het huis. De 36-jarige man woonde daar niet. Wat zijn relatie tot de bewoner of iemand anders in de woning was, is de politie nog niet helemaal duidelijk. De 60-jarige bewoner van het huis is aangehouden. Zijn betrokkenheid wordt onderzocht en de rechter-commissaris heeft besloten dat hij nog veertien dagen vast blijft zitten.

De 36-jarige Chakib kwam geregeld in de wijken Tanthof en Voorhof in Delft. De politie wil graag meer te weten komen over het slachtoffer: wie was hij, waar verbleef hij, kwam hij vaker in de De Colignystraat, had hij ruzie met iemand?

Meerdere personen betrokken

Uit het politieonderzoek blijkt dat er vermoedelijk meerdere personen betrokken waren bij het steekincident. Daarom is de recherche op zoek naar getuigen die bijvoorbeeld opvallende personen of voertuigen rondom de woning hebben gezien op dinsdagmiddag 1 september tussen 13.15 en 14.30 uur of de periode daarvoor. Informatie over de woning waar Chakib werd neergestoken, is ook welkom.

Ook camerabeelden uit de omgeving, waar mogelijk verdachten op te zien zijn, wil de politie graag zien. Dat kunnen bijvoorbeeld ook beelden van een dashcam uit een auto zijn.

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem