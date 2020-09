Neergestoken 'man met hondje' is 38-jarige Arturs Bardins

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 8 september. Meer zaken zijn hier te vinden.

Het slachtoffer is zaterdag 5 september om 16.10 uur gevonden in het portiek van de flat. Hij blijkt te zijn neergestoken en is korte tijd later overleden. Het onderzoeksteam is op zoek naar meer informatie over wat er zaterdagmiddag is gebeurd in de flat. Wie iets opvallends heeft gezien of gehoord, wordt gevraagd contact op te nemen.

Ook wil de politie graag meer weten over Arturs Bardins. Wie was hij, waar hield hij zich mee bezig, met wie had hij contacten? Buurtbewoners kunnen hem herkennen aan het witte hondje, Chips, waar hij vaak mee liep. Elke tip, hoe klein of onbelangrijk het ook lijkt, kan de politie helpen.

De hond van het slachtoffer | Foto: Regio15

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul een digitaal tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem