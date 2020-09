Knuffels, armbandjes en sportfilmpjes: dit doen de kinderen die zijn genomineerd voor de Kinderprijs

In heel Nederland zijn 21 kinderen genomineerd omdat ze iets doen. Niet voor zichzelf, maar voor anderen. De Nationale Kinderprijs is vernoemd naar luitenant-generaal buiten dienst Cees de Veer. 'We laten met de prijs zien dat kinderen en jongeren verschil maken. We zetten de jonge helden op deze manier in de schijnwerpers en hopen dat ze andere kinderen en volwassenen inspireren', vertelde De Veer eerder. De Nationale Kinderprijs wordt op 16 september uitgereikt. De winnaar krijgt 1000 euro en mag zijn of haar verhaal vertellen in een speech.

Anna (12) doet elke dag iets liefs voor mensen in haar buurt

Anna uit Gouda genomineerd voor Nationale Kinderprijs | Privéfoto

'Ik wil mensen een glimlach op hun gezicht geven.' Anna uit Gouda is twaalf en zit nu in de brugklas. Tijdens de lockdown begon ze met bloemetjes aan ouderen te geven, ze deed boodschappen en bakte pannenkoeken voor ouderen.

'Ik heb best wel veel nieuwe mensen leren kennen', vertelt de Goudse. 'Als ik iets langs bracht zeiden mensen: oh, maar dan moet je ook eens bij die gaan kijken, want die is écht alleen. En dan ging ik daar ook langs.'

Anna heeft ook sportfilmpjes opgenomen. 'Opa en oma konden niet meer naar de sportschool en daarom ging ik sportfilmpjes maken, zodat ze mij dan na konden doen.'

Voor Anna is na de lockdown niet gestopt met het helpen van ouderen in de buurt. 'Ik doe nog steeds boodschapjes of breng bloemen langs.' Vooral voor een buurtgenoot die vlak voor de coronacrisis weduwe werd, is Anna een grote hulp. 'Ik breng flessen weg en help haar. Maar dat vind ik heel normaal', vertelt ze nuchter.

Pieter-Bas (14), eert omgekomen surfers met polsbandje

Pieter-Bas genomineerd voor Kinderprijs | Foto: Ripstar/@cokolatino

'Ik wilde in actie komen en iets doen voor de KNRM.' Pieter-Bas uit Oud-Beijerland zit in twee mavo en is regelmatig op het strand van Scheveningen te vinden. De 14-jarige traint bij Jumpteam en zit bij de 'jong-oranje'-surfers. Een van zijn trainers, Joost, kwam om het leven bij het Scheveningse surfdrama.

Geïnspireerd door de vijf haringen, het symbool van de omgekomen surfers, laat Pieter-Bas polsbandjes maken. Een groot succes. 'Ik begon er met 500, toen 1000 en uiteindelijk heb ik 4000 bandjes verkocht.' De opbrengst, 8600 euro, schonk de jonge surfer aan de KNRM.

Als dank heeft de KNRM hem op een boottocht meegenomen. 'Ik sprak toen ook met de man die Joost uit het water heeft gehaald, dat vergeet ik nooit meer.' Pas nadat de hectiek van de polsbandjesverkoop klaar was kwam Pieter-Bas aan rouwen toe. 'Ik had het daarvoor zo druk met alles.'

Als een echte surfer is hij zo veel mogelijk op het water te vinden. Hij hoopt zijn droom, de Olympische Spelen, ooit te zien uitkomen.

Mae-Lin (9), bedacht knuffels voor kinderen

Mae-Lin is genomineerd voor de Kinderprijs | Foto: Studio Oost/Joost Koskamp

'Ik vind dat elk kind een knuffel verdient.' Met dat idee ging de Haagse Mae-Lin twee jaar geleden aan de slag. 'Ik was een keertje ziek thuis en mijn vader liet een tekening van mij namaken als een echte knuffel. En ik dacht: 'Hoe leuk zou het zijn om je eigen knuffel te ontwerpen en te laten maken.' En dan laat je meteen twee knuffels maken zodat een ander kindje er ook één krijgt.'

De inmiddels 9-jarige begon Doelknuffel en zamelt daarmee knuffels voor andere kindjes in. Het idee van Doelknuffel: om een knuffel voor jezelf te kopen moet je die knuffel eerst kopen voor een kind dat er één nodig heeft. 'Bijvoorbeeld omdat hij is gevlucht of alles is kwijtgeraakt na een brand. Pas daarna kan je 'm voor jezelf bestellen.'

Doelknuffel heeft al verschillende knuffels gemaakt zoals, een giraf, een robot en een witte vredesduif. Die laatste speelde ook een prominente rol bij de Kinderherdenking in Madurodam, die afgelopen mei grotendeels online plaatsvond. Mae-Lin was een van de vredesambassadeurs. Ze hield zelfs een pitch om geld voor het startkapitaal voor de vredesduiven bijeen te krijgen.

'Ik doe dit een beetje voor de lol, maar ook om kinderen aan het denken te zetten. Ze hebben wél speelgoed en een dak boven hun hoofd', vertelt ze enthousiast.

Naïm (15), motiveert kinderen zichzelf en de wereld te verbeteren

Naïm is genomineerd voor de Kinderprijs | Foto: Keith Shoolbred

'Om mijn ouders te helpen mijn medicijn te betalen, ben ik de kledinglijn Lymiez begonnen.' Twee jaar geleden komt de Leidse Naïm erachter dat hij de ziekte van Lyme heeft. Hij is waarschijnlijk, toen hij twee was, ongemerkt door een besmette teek gebeten. Naïm ontwikkelt allerlei lichamelijk en psychische klachten. Pas na tien jaar is duidelijk wat er aan de hand is. Omdat veel behandelingen tegen Lyme niet vergoed worden, start hij met zijn kledinglijn.

'Het gaat nu goed met me', vertelt Naïm blij. 'Ik heb een intensieve therapie ondergaan, maar het gaat goed. Ik was hiervoor vaak zo moe en dan moest ik mijn tijd goed verdelen. Als ik thuis kwam moest ik kiezen: of lekker spelen of mijn huiswerk doen. Ik koos dan voor mijn huiswerk en ging iedere dag al om 19.00 uur slapen, zo weinig energie had ik.'

Door zijn ervaring met zijn ziekte wil Naïm nu andere kinderen helpen die de ziekte van Lyme hebben. Hij vertelt over zijn strijd tegen de ziekte en noemt zichzelf 'Motiveerder'. Daarnaast is hij bezig met het opzetten van een platform waar hij interessante gesprekken gaat houden om mensen te inspireren zo gezond mogelijk te leven.

Dat is niet het enige waar Naim zich voor inzet. Zo startte hij dit jaar tijdens de Ramadan de actie ‘Koekjes van eigen hart’ en bakte hij duizend koekjes voor de voedselbank. Naïm zit nu in 4 vwo en wil na zijn eindexamen microbiologie studeren. Infecties met bacteriën hebben zijn bijzondere interesse.

